Kaspersky'den siber zorbalığa karşı 10 ipucu!

15 Haziran 2023

şunları söylüyor: "Günümüz dijital dünyasında gençlerimizin güvenliğini sağlamanın önemin çok iyi anlıyoruz. İnternet, eğitimi desteklemek, arkadaşlarla ve aileyle etkileşimde bulunmak ve eğlenmek için önemli olsa da, devam edentehdidi nedeniyle tehlikelerle dolu. Kaspersky olarak verdiğimiz hizmetler ile çocukları ve ebeveynleri çevrimiçi ortamda koruyacak bilgi ve araçlarla donatarak, dijital dünyada daha güvenli bir şekilde gezinmeleri için onları cesaretlendiriyoruz."

Kaspersky’nin herkes için daha güvenli ve daha saygılı dijital ortamlar oluşturma amacıyla siber zorbalıkla mücadele için paylaştığı on pratik ipucu şöyle: