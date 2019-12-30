Kaspersky'e göre şirketlerin BT güvenlik bütçeleri yetersiz

Kaspersky IT Security Calculator, kullanıcılara bütçelerini ve şirket profillerini pazar ortalamasıyla karşılaştırma fırsatı sunuyor.



Kaspersky IT Security Calculator’dan alınan istatistiklere göre KOBİ’ler BT güvenliğine yıllık ortalama 205 bin dolar, kurumsal şirketler ise 8 milyon dolar harcıyor. Yapılan analizlere göre KOBİ’lerin yüzde 45’i ve kurumsal şirketlerin yüzde 50’si ortalamanın altında harcama yapıyor. Gartner raporuna göre ise 2019’da siber güvenlik harcamaları yıllık yaklaşık yüzde 9 artmış durumda.

Sektör genelinde BT güvenliğine ne kadar para harcandığını görmek şirketlerin piyasadaki konumunu anlamasını, bütçelerini rakipleriyle kıyaslamasını ve daha iyi planlama yapmasını sağlıyor. Kaspersky IT Security Calculator şirketlerin bu bilgilere erişmesine yardımcı oluyor. Ücretsiz bir araç olan Kaspersky IT Security Calculator, BT güvenliği yöneticilerine kendi bölgelerindeki ve sektörlerindeki ortalama siber güvenlik harcamalarını görme ve bunları kendi bütçeleriyle karşılaştırma olanağı sunuyor.

Bazı analist raporlarında da belirtildiği gibi, tüm dünyada BT güvenliği bütçeleri yıllık olarak artmayı sürdürüyor. Kaspersky’nin dünya genelinde yaklaşık beş bin kurumla gerçekleştirdiği ankette de katılımcıların yüzde 70’i önümüzdeki üç yıl içinde BT güvenliği bütçelerini artırmayı planladığını belirtti.

Ancak Kaspersky IT Security Calculator’dan Ekim 2018-2019 dönemi arasında toplanan istatistiklere göre bazı şirketler bu eğilime ayak uydurmaktan uzak. Bu şirketlerin BT güvenliği harcaması ortalamanın altında kalıyor. KOBİ’lerde bu oran yüzde 45 seviyesindeyken kurumsal şirketlerde ise yüzde 50’ye ulaşıyor.

Bu dönemde genel olarak, KOBİ’lerin (yüzde 46) bütçelerini kurumsal şirketler (yüzde 38) ve çok küçük şirketlere (yüzde 16) göre daha fazla incelediği de ortaya çıktı. KOBİ’ler için bütçe konusu çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Bu tip şirketlerde sorun yalnızca para konusunda değil aynı zamanda bütçe planlama sürecinde de yaşanıyor. İlgili siber güvenlik riskleri ve farklı hizmetler için koruma yöntemleri hakkında uzman insan kaynağı ihtiyacı nedeniyle plan yapmak zorlaşıyor.

“Bütçe planlaması şirketler için çok önemli bir süreç. Düzgün yatırımlarla şirketin mevcut siber güvenlik sorunlarına ve tehditlerine hazır olması sağlanmalı. Ancak bu çok zor bir iş çünkü siber güvenlik ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması, bunların nasıl karşılanacağının belirlenmesi ve maliyetinin ne olacağının hesaplanması gerekiyor.” diyen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaspersky olarak kurumlara bu süreçte yardımcı olacak analizler sunuyoruz. Yıllık BT güvenliği ekonomisi raporunu sunmamızın yanı sıra IT Security Calculator aracıyla da ortalama siber güvenlik harcamaları hakkında fikir veriyor, belirli tehditler ve koruma önlemleri hakkında tavsiyeler paylaşıyoruz.”

Tehdit istatistikleri ve tavsiye edilen koruma yöntemlerini içeren Kaspersky IT Security Calculator web sitesine buradan erişebilirsiniz.

Kaspersky hakkında

Kaspersky, 1997 yılında kurulan dünya çapında bir siber güvenlik şirketi. Kaspersky’nin derin tehdit istihbaratı ve güvenlik uzmanlığı, dünya genelindeki işletmeleri, önemli altyapıları, devletleri ve tüketicileri korumak için güvenlik çözümlerini ve hizmetlerini sürekli olarak dönüştürüyor. Şirketin kapsamı güvenlik portföyü, sofistike ve gelişen dijital tehditlerle savaşmak için önde gelen uç nokta korumasını ve bir dizi özel güvenlik çözümünü ve hizmetini içerir. 400 milyondan fazla kullanıcı Kaspersky teknolojileri tarafından korunuyor ve 270.000 kurumsal müşterinin kendileri en önemli varlıklarını korumasına yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi için www.kaspersky.com adresini ziyaret edin.