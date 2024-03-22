Kaspersky, Ozempic çılgınlığını konusunda uyardı





Ozempic çılgınlığı artarak devam ederken, siber güvenlik uzmanları kullanıcıları sahte olabilecekleri, mali kayıplara ve veri çalınmasına yol açabilecekleri gibi riskler nedeniyle ucuz çevrimiçi fırsatlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kaspersky uzmanları da, kilo vermeyle ilgilenen tüketicilere ünlü zayıflama ilacını sunan meşru görünümlü kimlik avı sayfalarıyla ilgili endişe verici bir eğilim keşfettiler.

Diyabet ilacı Ozempic'in kilo verdirici ve iştah kesici özelliklerinin bulunması, ünlülerin ve dolayısıyla halkın ilacın peşine düşmesine yol açarak yeni bir çılgınlık yarattı. Ünlülerin, kilo vermek isteyenleri ilacı satın almaya teşvik ederek satışların bir önceki yıla göre %58 oranında artmasına ve buna bağlı olarak fiyat artışına yol açtı.

Ancak Ozempic'in popülaritesinden yararlananlar yalnızca ilaç şirketleri değil. Kaspersky uzmanları, tıpkı sevdikleri ünlüler gibi hızla kilo vermeyi uman ancak giderek artan yüksek fiyatı ödeyemeyen kişileri hedef alan bir dizi kimlik avı dolandırıcılığı keşfetti. Dolandırıcılar, Ozempic’i daha ucuza sunan sahte web siteleri oluşturarak, durumdan şüphelenmeyen kurbanların isim, adres ve banka bilgileri gibi kişisel verilerini girdikleri bir form doldurmalarını istiyor. Web sayfalarını çoğu alışveriş sitesinden ayırt etmek zor olduğu için avlarını kolayca tuzağa düşürebiliyorlar.

Sözce Ozempic'i satışa sunan bir kimlik avı sayfası

Ozempic satışlarına ek olarak, bu tür kaynaklardan bazıları ilerlemenin izlenmesine yardımcı olacak bir telefon uygulaması yüklemeyi teklif ediyor.

Sahte Ozempic alışveriş formu örneği

Dolandırıcılığa kanan masum müşterilerin para kaybetmesi, sahte bir ürün için ödeme yapması ya da hiçbir şey alamaması söz konusu. Daha da endişe verici olanı, yanlışlıkla isimlerini, adreslerini, banka bilgilerini ve diğer hassas verilerini bir suçlunun eline teslim etme riski olarak karşımıza çıkıyor.

Sahte Ozempic alışveriş formu örneği

Dolandırıcılar, Barbenheimer biletleri, Mortal Kombat oyunları veya ucuz tatiller gibi son modaya katılmak için alternatif yollar arayan çaresiz kurbanları tuzağa düşürmek için sosyal ve kültürel trendlere hızla uyum sağlıyor. Kaspersky'nin kimlik avı önleme sistemi, 2023 yılında 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimini engelledi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdi.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, şunları söyledi: "Meşru Ozempic tekliflerini taklit etmek üzere tasarlanan ve durumdan şüphelenmeyen kullanıcıların mali kayıplara ve veri ihlallerine kurban gitmesine neden olan sahte kimlik avı sayfalarına ilişkin endişe verici bir eğilim keşfettik. Bu konuya ışık tutmanın tüketicilerin refahını ve güvenliğini korumak için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle Oscar gibi etkinliklere Ozempic sayesinde kilo vermiş birçok ünlünün katılması beklenen ödül sezonunda. bu tür bir tedaviyi satın almanın yalnızca gerçek ilaç kanalları aracılığıyla ve doktor reçetesiyle yapılması gerektiğini vurgulamak çok önemlidir."

Bu gibi kimlik avı dolandırıcılıklarının kurbanı olmamak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

Sadece doktor veya eczacının tavsiyesiyle ilaçlarınızı alın ve sadece tavsiye edilen ve onaylanan ilaçları kullanın.

İyi bir teklife tıklamadan önce iki kez düşünün. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen gerçek değildir.

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İnternette gezinirken Kaspersky Premium gibi kanıtlanmış bir güvenlik çözümü kullanın. Bu çözümler uluslararası tehdit istihbarat ağlarına erişimleri sayesinde spam ve kimlik avı kampanyalarını tespit edip engelleme yeteneğine sahiptir.