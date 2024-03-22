Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kaspersky, Ozempic çılgınlığını konusunda uyardı

Kaspersky, siber suçluların Ozempic çılgınlığını hedef aldığı konusunda uyarıyor

22 Mart 2024 Cuma 10:22
Kaspersky, Ozempic çılgınlığını konusunda uyardı






Kaspersky, Ozempic çılgınlığını konusunda uyardı

 

Ozempic çılgınlığı artarak devam ederken, siber güvenlik uzmanları kullanıcıları sahte olabilecekleri, mali kayıplara ve veri çalınmasına yol açabilecekleri gibi riskler nedeniyle ucuz çevrimiçi fırsatlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.  Kaspersky uzmanları da, kilo vermeyle ilgilenen tüketicilere ünlü zayıflama ilacını sunan meşru görünümlü kimlik avı sayfalarıyla ilgili endişe verici bir eğilim keşfettiler.

Diyabet ilacı Ozempic'in kilo verdirici ve iştah kesici özelliklerinin bulunması, ünlülerin ve dolayısıyla halkın ilacın peşine düşmesine yol açarak yeni bir çılgınlık yarattı. Ünlülerin, kilo vermek isteyenleri ilacı satın almaya teşvik ederek satışların bir önceki yıla göre %58 oranında artmasına ve buna bağlı olarak fiyat artışına yol açtı.

Ancak Ozempic'in popülaritesinden yararlananlar yalnızca ilaç şirketleri değil. Kaspersky uzmanları, tıpkı sevdikleri ünlüler gibi hızla kilo vermeyi uman ancak giderek artan yüksek fiyatı ödeyemeyen kişileri hedef alan bir dizi kimlik avı dolandırıcılığı keşfetti. Dolandırıcılar, Ozempic’i daha ucuza sunan sahte web siteleri oluşturarak, durumdan şüphelenmeyen kurbanların isim, adres ve banka bilgileri gibi kişisel verilerini girdikleri bir form doldurmalarını istiyor. Web sayfalarını çoğu alışveriş sitesinden ayırt etmek zor olduğu için avlarını kolayca tuzağa düşürebiliyorlar.

Sözce Ozempic'i satışa sunan bir kimlik avı sayfası

Ozempic satışlarına ek olarak, bu tür kaynaklardan bazıları ilerlemenin izlenmesine yardımcı olacak bir telefon uygulaması yüklemeyi teklif ediyor.

Sahte Ozempic alışveriş formu örneği

Dolandırıcılığa kanan masum müşterilerin para kaybetmesi, sahte bir ürün için ödeme yapması ya da hiçbir şey alamaması söz konusu. Daha da endişe verici olanı, yanlışlıkla isimlerini, adreslerini, banka bilgilerini ve diğer hassas verilerini bir suçlunun eline teslim etme riski olarak karşımıza çıkıyor.

Sahte Ozempic alışveriş formu örneği

Dolandırıcılar, Barbenheimer biletleri, Mortal Kombat oyunları veya ucuz tatiller gibi son modaya katılmak için alternatif yollar arayan çaresiz kurbanları tuzağa düşürmek için sosyal ve kültürel trendlere hızla uyum sağlıyor. Kaspersky'nin kimlik avı önleme sistemi, 2023 yılında 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimini engelledi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdi.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, şunları söyledi: "Meşru Ozempic tekliflerini taklit etmek üzere tasarlanan ve durumdan şüphelenmeyen kullanıcıların mali kayıplara ve veri ihlallerine kurban gitmesine neden olan sahte kimlik avı sayfalarına ilişkin endişe verici bir eğilim keşfettik. Bu konuya ışık tutmanın tüketicilerin refahını ve güvenliğini korumak için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle Oscar gibi etkinliklere Ozempic sayesinde kilo vermiş birçok ünlünün katılması beklenen ödül sezonunda. bu tür bir tedaviyi satın almanın yalnızca gerçek ilaç kanalları aracılığıyla ve doktor reçetesiyle yapılması gerektiğini vurgulamak çok önemlidir."

Bu gibi kimlik avı dolandırıcılıklarının kurbanı olmamak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

Sadece doktor veya eczacının tavsiyesiyle ilaçlarınızı alın ve sadece tavsiye edilen ve onaylanan ilaçları kullanın.
İyi bir teklife tıklamadan önce iki kez düşünün. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen gerçek değildir.
Gönderene güvenebileceğinizden emin olmadığınız sürece e-postaları açmayın veya içindeki bağlantılara tıklamayın.
Bir gönderici meşru olsa da mesajın içeriği tuhaf görünüyorsa, alternatif iletişim araçlarını kullanarak göndericiyle iletişime geçip mesaj içeriğini doğrulayın.
Bir web sitesiyle etkileşime geçmeden önce adını Google üzerinde aratın, yorumları inceleyin ve WHOIS hizmetleri aracılığıyla oluşturulma tarihini doğrulayın. Alan adı yakın zamanda kaydedilmiş gibi görünüyorsa dikkatli olun.
İnternette gezinirken Kaspersky Premium gibi kanıtlanmış bir güvenlik çözümü kullanın. Bu çözümler uluslararası tehdit istihbarat ağlarına erişimleri sayesinde spam ve kimlik avı kampanyalarını tespit edip engelleme yeteneğine sahiptir.

Son Güncelleme: 22.03.2024 10:45
Anahtar Kelimeler:
KasperskyOzempic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzak e-postalarla şirketlere saldırıyorlar 
Tuzak e-postalarla şirketlere saldırıyorlar 
Call of Duty Warzone Mobile resmi olarak yayında
Call of Duty Warzone Mobile resmi olarak yayında
Türkiye Kendi Yapay Zeka Yasası’nı Oluşturmalı
Türkiye Kendi Yapay Zeka Yasası’nı Oluşturmalı
Xpoda, kodsuz yazılımı Avrupa’ya öğretecek
Xpoda, kodsuz yazılımı Avrupa’ya öğretecek
Kaspersky'den hacklenme girişimlerine karşı 7 ipucu
Kaspersky'den hacklenme girişimlerine karşı 7 ipucu
İnternette güvenli dosya paylaşımı için 7 ipucu
İnternette güvenli dosya paylaşımı için 7 ipucu
Yaşlıları hedef alan 10 dolandırıcılık yöntemi
Yaşlıları hedef alan 10 dolandırıcılık yöntemi
Akıllı üretim, döngüsel ekonomiyi beş şekilde mümkün kılıyor
Akıllı üretim, döngüsel ekonomiyi beş şekilde mümkün kılıyor
Siber casusluk için dini festivalleri hedeflediler
Siber casusluk için dini festivalleri hedeflediler
Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor
Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim