Kaspersky tehditleri uç noktalara ulaşmadan engelliyor

Kaspersky Web Traffic Security çok sayıda tehdidi uç noktalara ulaşmadan engelliyor

Kurumsal BT ağlarını web tabanlı tehditlere karşı koruyan Kaspersky Web Traffic Security çözümünün yeni sürümü ortaya çıktı.Ürün artık daha geniş müşteri taleplerini karşılamak için ayrı bir uygulama ve yazılım aracı olmak üzere iki farklı seçenek haline sunuluyor. Kaspersky Anti Targeted Attack ile entegrasyon sayesinde koruma özellikleri de artan ürün, gelişmiş web tehditlerini daha önceden tespit edebiliyor.

Kaspersky araştırmacılarına göre, bu yılın ikinci çeyreğinde 717 milyon web saldırısı tespit edildi. Reklam yazılımları, fidye yazılımları ve kurumsal ağlara kimlik avı, sosyal mühendislik veya güvenilmeyen web kaynaklarında dolaşma gibi yollarla sızan gelişmiş tehditler gibi farklı zararlı yazılım türleri kullanılıyor.

Ağ geçidi koruması sayesinde şirketler çok sayıda tehdidi henüz uç noktalara ulaşmadan engelleyebiliyor. Böylece kullanıcıları ve sistem yöneticilerini rahatsız eden uyarı sayısı azalıyor ve uç nokta güvenliği ürünü kullanılmayan veya güncellenmemiş cihazlar da koruma altında oluyor.

Ürünlerin kurulum ve kullanımını farklı taleplere sahip şirketler için daha verimli hale getirmek isteyen Kaspersky, şimdi çözümünü yazılım aracı veya ayrı bir uygulama olarak iki farklı seçenek halinde sunuyor.

Kaspersky Web Traffic Security’nin koruma özellikleri Kaspersky Anti Targeted Attack ile çift yönlü API tabanlı entegrasyon ile güçlendirildi. Böylece her iki çözüme de sahip olanlar saldırıları daha önceden tespit edebiliyor ve gelişmiş web tehditlerine otomatik müdahaleden yararlanabiliyor. Şüpheli dosyalar analiz için otomatik olarak Kaspersky Anti Targeted Attack sistemine gönderiliyor. Sistem, gelişmiş tehdidin ortaya çıkardığı zararlı faaliyeti dosyalar, komut iletimleri, yükler ve çalınan verileri inceleyerek ortaya çıkarıyor ve saldırıyı ilk evrelerinde engelliyor.

Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, “Ayrı kurulum senaryoları sayesinde şirketler kendi kaynaklarına veya BT ağ mimarilerine uygun koruma yöntemini seçebiliyor. Bu ayrıca iş ortaklarımıza yeni kullanım senaryoları da sunuyor. Örneğin, yönetilen hizmet sağlayıcıları portföylerine web trafiği güvenliği eklemek için her şeyi birlikte sunan aracımızın yeni biçiminden yararlanabilir. Kolay kurulan ve ölçeklendirilebilen, birden fazla kullanıcının yararlanabildiği uygulama ile de artan müşterilerine ek koruma için web trafiği güvenliğini bir hizmet olarak kolayca sunabilirler.” dedi.