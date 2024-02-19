Kaspersky | Türkiye'ye yönelik siber tehdit dalgası artıyor

Kaspersky, Güvenliği Şekillendirecek Siber Tehdit Öngörülerini Paylaştı: Kaspersky'a göre Türkiye’deki siber tehdit dalgası 2023'te, 2022'ye kıyasla yüzde 5 yükseldi! Peki hangi önlemler alınmalı?

19 Şubat 2024

Kaspersky uzmanları, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 9. yıllık Cyber Security Weekend – META 2024 etkinliğinde bölgedeki siber tehdit ortamının gelişimini masaya yatırdı. Güvenlik konusundaki tartışmaların odak noktasını, modern tehditlerin ölçeğini etkileyen yapay zeka gibi gelişmekte olan teknoloji trendlerinin güvenliğe olan etkisi oluşturdu. Buna paralel olarak Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki kritik altyapılarda endüstriyel kontrol sistemlerini hedef alan tehditler de masaya yatırıldı. Kaspersky'nin Siber Bağışıklık yaklaşımı, tehlikeye atılması neredeyse imkansız olan ve potansiyel güvenlik açıklarının sayısını en aza indiren çözümler oluşturmanın bir yolu olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye'deki tehdit ortamına bakıldığında Kaspersky telemetrisi, ülkedeki genel siber tehditlerin sayısının 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 5 arttığını gösterdi. Türkiye'deki tehdit ortamını daha ayrıntılı inceleyen araştırmacılar, virüs bulaşmış makinelerden çevrimiçi bankacılığa dair kimlik bilgilerini ve diğer hassas bilgileri toplamak için tasarlanan bankacılık kötü amaçlı yazılım saldırılarının yüzde 18 arttığını; kendilerini yasal bilgisayar programları kılığında gizleyen, ancak siber suçlular tarafından kötü amaçlı kodları çalıştırmak için kullanılan Truva atı saldırılarında yüzde 9'luk bir artış olduğunu; insanları hassas bilgileri ifşa etmeleri üzere dolandırmak ve kandırmak için sosyal mühendislik kullanan oltalama saldırılarında yüzde 9'luk bir artış olduğunu paylaştı. Türkiye ayrıca sistemlerdeki belli bir güvenlik açığından yararlanan istismar saldırılarında yüzde 8 oranında artış gördü.

Kaspersky'nin analizine göre, web sayfalarındaki, e-postalardaki veya web hizmetlerindeki güvenlik açıklarından kaynaklanan çevrimiçi tehditler bölgede önemli ölçüde bir dalgalanmaya işaret ediyor. Bölgede çevrimiçi tehditlerden etkilenen en yüksek kullanıcı sayısı Türkiye'de görülürken (yüzde 41,8), onu Kenya (yüzde 39,2), Katar (38,8) ve Güney Afrika (yüzde 35) takip etti. Umman (yüzde 23,4) ve Mısır'da (yüzde 27,4) daha az kullanıcı saldırılardan etkilenirken, bunu Suudi Arabistan (yüzde 29,9) ve Kuveyt (yüzde 30,8) takip etti.

META Araştırma Merkezi Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Direktörü Amin Hasbini, şunları söyledi: "Siber güvenlik ortamı geliştikçe siber tehditler de çeşitlenmeye ve karmaşıklaşmaya devam ediyor. Bu eğilim özellikle yapay zeka gibi ileri teknolojilerin ortaya çıkması ve META bölgesinde artan jeopolitik ve ekonomik çalkantılar nedeniyle belirgin hale geldi. Bu faktörler toplu olarak siber suçlardaki artışa ve siber saldırıların karmaşıklığının artmasına katkıda bulunuyor."