Kaspersky uzmanları uyardı | Duyduklarınıza inanmayın!
Kaspersky uzmanları, deepfake yöntemiyle hazırlanmış sesleri ayırt etme konusundaki bilgilerini paylaştı. "Derin öğrenme" ve "sahte" kelimelerinin birleşiminden oluşan yapay zeka odaklı deepfake sahtecilik yöntemleri son birkaç yıldır hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Bu teknikte makine öğrenimi teknikleri görüntü, video ve ses içeriğinin ilgi çekici sahte örneklerini oluşturmak için kullanılıyor. Bir sesin sahte mi yoksa gerçek bir insana mı ait olduğunu belirlemek için konuşmanın tınısına, tarzına ve tonlamasına dikkat etmek gerekiyor. Örneğin deepfake yöntemi ile oluşturulmuş sahte bir ses, doğal olmayan bir monotonluğa sahip olacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik de sesin kalitesidir. Bu nedenle bir sesli mesajı veya aramayı dinlerken, anlamsız kelimelere ve garip seslere şüpheyle yaklaşılmalıdır.
Kaspersky Kıdemli Veri Bilimcisi Dmitry Anikin, şunları söyledi: "Şu anda yüksek kaliteli deepfake teknolojisi yaygın kullanıma açık değil. Ancak gelecekte bu teknoloji serbestçe kullanılabilir hale gelebilir ve bu da söz konusu dolandırıcılık örneklerinin sayısının artmasına yol açabilir. Büyük olasılıkla saldırganlar gerçek zamanlı sesler üretmeye çalışacaklardır. Böylece örneğin birinin akrabasının kimliğine bürünebilir ve para koparabilir. Böyle bir senaryo şimdilik gerçekçi değil. Yüksek kaliteli deepfake örnekleri oluşturmak çok fazla kaynak gerektiriyor. Ancak düşük kaliteli bir ses sahtesi yapmak daha az kaynak gerektirir ve dolandırıcılar bu yola başvurabilir. Yukarıda bahsettiğimiz ipuçları, böyle bir sahtekarlığı tespit etmenize yardımcı olabilir."
Kaspersky uzmanları kendinizi deepfake'lerden korunmak için şunları öneriyor:
- Şüpheli aramalara dikkat edin. Düşük ses kalitesi, doğal olmayan ve monoton ses, anlaşılmaz konuşma şekli ve yabancı gürültüyü bir uyarı olarak alın.
- Duygularınıza göre karar vermeyin. Bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın ve karşınızdaki ses ikna edici olsa bile para transferi yapmayın. Böyle bir durumda aramayı sonlandırmak ve alınan bilgileri birkaç ayrı kaynak üzerinden iki kez kontrol etmek daha iyidir.
- Cihazlarınızda Kaspersky Premium gibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın. Bu cihazlarınızın kullanımını daha da güvenli hale getirecektir.