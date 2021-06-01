Kingston'dan teknoloji ve oyun tutkunlarına özel bellek | Kingston FURY

Onlarca Yıldır Yüksek Performans ve Oyun Belleklerindeki DRAM Çözümlerinin Tartışmasız Liderinden Yeni Marka'nın duyurusu geldi.

Bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Technology Company, Inc., teknoloji tutkunları için yeni yüksek performanslı oyun markası Kingston FURY’i duyurdu. Yeni ürününü HyperX bellek ürünlerinin inanılmaz başarısı üzerine inşa eden Kingston; DRAM, Flash ve SSD oyun serisini Kingston FURY olarak yeniden markalaştırdı ve yeni nesil performans ürünleri oluşturmak için ana faaliyet alanındaki kaynaklara ve bilgi birikimine yatırım yaptı.

Kingston FURY, otuz yıllık Kingston mühendislik tecrübesinin yanı sıra test, üretim ve müşteri hizmetleri uzmanlığı ile desteklenerek dünyanın en büyük bağımsız bellek üreticisinin önde gelen yüksek performanslı oyun belleği çözümlerinin evrimini sürdürüyor. Şirketin DRAM endüstrisindeki liderliği; Kingston FURY'i piyasada önde gelen yüksek performanslı oyun belleği çözümü haline getirme tutkusu, taahhüdü ve kaynaklarına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

HyperX bellek serisinin 2002'den bu yana elde ettiği çok sayıdaki hız aşırtma rekoru ve başarının ardında yer alan Kingston’ın mühendislik uzmanlığı yüksek performanslı DRAM ve flash çözümlerinin yeni çağına imza atmayı sürdürüyor. Bu başarılı manzaranın arkasında her zaman Kingston mühendisleri, Kingston üreticileri, Kingston kontrol uzmanları ve dünya genelinde bilinen Kingston müşteri hizmetleri yer alıyor.

: ”PC meraklıları ve oyuncular için en yüksek performanslı bellek modüllerini temsil eden yenimarkasını piyasaya sürmekten gurur duyuyoruz. Kingston'un kaliteli DRAM ve flash çözümleri üreticisi olarak temel gücü ve küresel liderliği; markaya zenginliğin yanında coşku da getiriyor ve hem performans hem de güvenilirliğe olan bağlılığımızı sıkı bir şekilde gösteriyor” dedi.

Kingston çok yakında Kingston FURY DDR4 ve DDR3 ürünlerinin özelliklerinin de tamamını açıklayacak. Yılın son çeyreğinde ise şu anda anakart satıcıları ile uyumluluk ve yeterlilik testleri devam eden ve büyük bir merakla beklenen DDR5 bellek modüllerini piyasaya sürecek.

Kingston FURY aşağıdaki ürün kategorilerinden oluşacak:

Kingston Fury Renegade: İnanılmaz performans için yüksek performanslı hızlar ve düşük gecikmeler. 5333 MHz'e kadar DDR4 frekansları ile birinci sınıf performans lideri (RGB veya RGB olmayan).

Kingston FURY Beast: Kingston’un popüler oyun belleği, 3733 MHz'e kadar hızlarla mükemmel, yüksek performanslı, uygun maliyetli bir yükseltmedir (DDR3 ve DDR4 RGB`li ve RGB'siz).

Kingston FURY Impact: 3200mhz'e kadar hızlarda dizüstü bilgisayarlar, NUC’ler ve diğer tüm küçük form faktörlü bilgisayarlar (DDR3 ve DDR4) için güçlü SO-DIMM performans artışı.

Bu isim, halihazırda popüler olan FURY bellek ürün kategorisinden (2014 yılında kuruldu) yararlanıyor ve PC meraklıları ve oyuncular için pazarda yüksek performanslı ve ultra güvenilir DRAM sunma geleneğini genişleterek meşaleyi taşıma hakkını kazanıyor. Oyun konusunda kararlı olan Kingston yakında Kingston FURY ekibine katılan çok sayıda e-spor takımının küresel duyurularını da yapacak.

Kingston Teknoloji Şirketi Hakkında

Kingston, büyük verilerden dizüstü bilgisayarlara ve PC'lere, akıllı ve giyilebilir teknoloji gibi IoT tabanlı cihazlara, tasarım ve fason üretime kadar, yaşamak, çalışmak ve oyun oynamak için kullanılan çözümleri sağlamaya yardımcı olur. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri ve bulut barındırma şirketleri, üretim ihtiyaçları için Kingston'a güveniyor ve bizim tutkumuz dünyanın her gün kullandığı teknolojiyi besliyor. Ürünlerimizin ötesinde büyük resmi görmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve fark yaratan çözümler sunmak için çabalıyoruz.