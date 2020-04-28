Kingston’dan Yeni Nesil NVMe PCIe SSD: KC2500

Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital, Inc. masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemlerine yönelik yeni nesil M.2 NVMe™ PCIe SSD modeli KC2500’ü duyurdu. KC2500 NVMe PCIe SSD en yeni Gen 3.0 x 4 kontrolcü ve 96 katmanlı 3D TLC NAND sayesinde güçlü performans sergiliyor. 3500 MB/s’ye kadar okuma ve 2900 MB/s’ye kadar yazma hızlarına1 ulaşan KC2500, olağanüstü performans ve dayanıklılık sunarak masaüstü bilgisayar ve iş istasyonu sahibi uzman kullanıcıların iş akışını iyileştiriyor.

Kompakt M.2 2280 biçiminde 2 TB’a2 kadar kapasite seçenekleriyle gelen KC2500, PCIe hızlarından yararlanırken diğer bileşenler için de alan sağlıyor. Kendi kendini şifreleyebilen SSD; AES-XTS 256-bit donanım tabanlı şifreleme teknolojisinden yararlanarak uçtan uca tam veri güvenliği paketine destek veriyor. Model ayrıca Symantec, McAfee ve WinMagic gibi bağımsız yazılım markaların TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi çözümlerini kullanma imkanı sunuyor. KC2500’de BitLocker ile birlikte kullanılan Microsoft eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.

“Yüksek performanslı istemci PC’si kullanımında çıtayı yükselten KC2500; masaüstü bilgisayar ve iş istasyonlarındaki yoğun iş yüklerinin ve HPC uygulamalarının üstesinden gelebilen hızı ve güvenilirliği sağlıyor.” diyen Kingston SSD İş Birimi Müdürü Justin Karasek, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Kompakt M.2 biçimi ve geniş güvenlik ve şifreleme seçenekleri, mevcut sistemlerini yenilemek isteyen kurumlara veya sistemine NVMe PCIe SSD’lerle elde edilen en iyi performansı eklemek isteyen uzman kullanıcılara esneklik sunuyor.”

KC2500; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. 2 TBkapasiteli seçenek de yakında piyasaya çıkacak. Daha fazla bilgi için kingston.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD Özellikleri :

İnanılmaz NVMe PCIe performansı

Kapsamlı güvenlik paketi desteği: TCG Opal 2.0, XTS-AES 256-bit, eDrive

TCG Opal 2.0, XTS-AES 256-bit, eDrive Masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri için ideal

2 TB2’a varan kapasitelerle bilgisayarınızı geliştirin

Biçim: M.2 2280

M.2 2280 Arayüz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Veri Yolu

NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Veri Yolu Kapasiteler 2 : 250GB, 500GB, 1TB, 2TB

250GB, 500GB, 1TB, 2TB Kontrolcü: SMI 2262EN

SMI 2262EN NAND: 96-katmanlı 3D TLC

96-katmanlı 3D TLC Şifreli: AES-XTS 256 bit

AES-XTS 256 bit Sıralı Okuma/Yazma 1 : 250 GB — 3.500/1.200MB/sn’ye kadar 500GB — 3.500/2.500MB/sn’ye kadar 1TB — 3.500/2.900MB/sn’ye kadar 2TB — 3.500/2.900MB/sn’ye kadar

Rastgele 4K Okuma/Yazma 1 : 250 GB — 375.000/300.000 IOPS’a kadar

Toplam Yazılan Byte (TBW) 3 : 250 GB – 150 TBW

Güç Tüketimi: 0,003 W Boşta / 0,2 W Ort. / 2,1 W (Maks.) Okuma / 7 W (Maks.) Yazma

0,003 W Boşta / 0,2 W Ort. / 2,1 W (Maks.) Okuma / 7 W (Maks.) Yazma Depolama Sıcaklığı: -40°C~85°C

-40°C~85°C Çalışma Sıcaklığı: 0°C~70°C

0°C~70°C Boyutlar: 80mm x 22mm x 3,5mm

80mm x 22mm x 3,5mm Ağırlık: 250 GB – 8 g

Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2.17G (7-800Hz)

En fazla 2.17G (7-800Hz) Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (20-1000Hz)

En fazla 20G (20-1000Hz) Arızalar Arası Geçen Ortalama Süre (MTBF): 2.000.000

2.000.000

1 PCIe 3.0 anakart kullanarak elde edilen “ilk performansa” göre. Hızlar; bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma göre değişebilir. IOMETER Rastgele 4K Okuma/Yazma, 8GB bölüme göredir.

2 Burada listelenen Flash depolama cihazlarındaki kapasitelerin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılmaktadır ve veri depolamada kullanılamaz. Bu nedenle, veri depolama için sunulan kapasite ürünlerde listelenen miktardan daha azdır. Daha fazla bilgi için kingston.com/flashguide adresindeki Kingston Flash Bellek Rehberi’ne göz atın.

3 Toplam Yazılan Byte (TBW), JEDEC Client Workload’tan (JESD219A) alınmıştır.

4 Sınırlı garanti 5 yıl veya Kingston SSD Manager’da (Kingston.com/SSDManager) bulunan “Kullanım Yüzdesi” için geçerlidir. NVMe SSD’lerde, kullanılmamış yeni ürünlerde Kullanım Yüzdesi 0 olur. Ürün garanti limitine ulaştığında Kullanım Yüzdesi yüz ya da yüzden (100) daha fazla olur.

Kingston Technology Hakkında

Kingston Technology, 30 yılı aşkın süredir yeniliklere güç veren bellek ürünleri ve depolama çözümleri üretiyor. Tüm dünyada 3500’ten fazla çalışanı bulunan Kingston, ürünlerini 125 ülkeye gönderiyor. Kingston sunucular, masaüstü bilgisayarlar ve IoT cihazları için üretkenliği ve genel sistem performansını artıran ürünler geliştiriyor. Kingston teknoloji çözümleri insanların günlük ihtiyaçlarını nerede olursa olsun karşılıyor.