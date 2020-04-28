Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat



Dolandırıcılar kısa çalışma ödeneği ile tuzak kuruyor



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs pandemisi nedeniyle olumsuz etkilenen işçi ve işverene çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneğini devreye sokmuştu. Mart ayının sonunda başlayan uygulamaya başvuranların sayısı 3 milyonu aşarken siber suçluların ise, vatandaşları kandırmak için bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguladığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ödenekten yararlanmak isteyenlere her zaman www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs pandemisi nedeniyle olumsuz etkilenen işçi ve işverene çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneğini devreye sokmuştu. Mart ayının sonunda başlayan uygulamaya başvuranların sayısı 3 milyonu aşarken siber suçlular ise, vatandaşları kandırmak için bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu

Siber dolandırıcıların, Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin yoğun gözüktüğü ülkelerde kötü amaçlı yazılımları yaymak, kurbanların hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlet desteklerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.



Kimlik Bilgilerinizi Ele Geçirmeye Çalışıyorlar

Kriz zamanlarında oldukça savunmasız hale gelindiğini ve siber dolandırıcıların da oldukça iyi bir şekilde rol oynayarak resmi kurum adlarının ve logolarının kullanıldığı sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile kısa çalışma ödeneği bekleyen masum vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz.” ifadelerinde bulunuyor.



Kısa Çalışma Ödeneği Temalı Dolandırıcılıklardan Nasıl Korursunuz?

“Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve posta yoluyla gönderilen mektuplar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaları manipüle ederek kandırmaya çalışır.” açıklamasında bulunan Akkoyunlu, kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin ve her zaman www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun uyarısında bulunuyor.

Bununla birlikte yazım hataları, yanlış yazılmış e-posta adresleri ve alan adları ile şüpheli bağlantılar, saldırıların kurbanı olmanızı engelleyebilir. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan, dikkat etmeniz gereken diğer noktaları ise şöyle sıralıyor.



1. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, e-posta adresinin meşru olduğu anlamına gelmez.



2. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.



3. E-posta sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama e-postasıdır.



4. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.



5. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.



Laykon Bilişim ve Bitdefender Hakkında:

2016 yılının 3. çeyreğinden itibaren Bitdefender’in Türkiye Distribütörü olarak hizmet veren Laykon Bilişim, bilişim güvenliği alanında profesyonel ürün ve çözümleri ile çözüm ortaklarına satış ve destek veren bir teknoloji firmasıdır. Aynı zamanda 2018 yılı itibari ile lider güvenlik duvarı ve UTM sağlayıcısı WatchGuard’ın distribütörlüğünü üstlenen Laykon Bilişim, bilişim sektöründe 10 yılı aşkın süredir müşteri sadakati ve bayi kanalı yapılanması çalışmalarında bulunmuş uzman kadrosu ile güvenlik ve iş sürekliliği çözümleri tarafında kullanıcılarına yeni teknolojileri götürmeye devam etmektedir.



Bitdefender, 100’den fazla ülkeye değer katan anlaşmalar, distribütörler ve satış ortakları üzerinden çözümler sağlayan global bir güvenlik teknolojisi şirketidir. 2001 yılından bu yana, ödüllendirilen kurumsal ve bireysel bilişim güvenliği çözümleri üreten Bitdefender, sanallaştırma ve bulut teknolojisi alanında liderlik eden bir güvenlik sağlayıcısıdır.