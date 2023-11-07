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Kitap | Türkiye, 2023'te çocuk bakım robotu üretecek

Yapay zekanın, özellikle konu çocuklar olduğunda, iki ucu keskin bir kılıç olabileceğine dair ciddi endişeler var.

07 Kasım 2023 Salı 13:24
Kitap | Türkiye, 2023'te çocuk bakım robotu üretecek






Türkiye, çocuk bakım robotu üretecek

 

 

UNICEF ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporlara göre, riskler; mahremiyet ve güvenlik sorunlarından psikolojik ve davranışsal etkilere kadar uzanıyor.

Peki şimdi ne olacak? 

Türk bilim insanları, dünyanın endişeyle izlediği bu evrensel soruna, 2033 yılında köklü bir çözüm bulacak!

ÇOCUKLARI ROBOTLARA EMANET EDECEĞİZ

Yazar Hakan Demir’in yeni romanı Felseverse’te; Türkiye’nin sıradışı bilim insanları ve felsefecileri, yaşlı bakım robotunun ardından, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu çocuk bakım robotunu icat etmeyi başarıyor.

Aynı zamanda mühendis olan Yazar Hakan Demir,Yapay zeka cini artık şişeden çıktı; cini şişesine geri koyamayız, koymamalıyız da” diyor. 

Hakan Demir, yapay zekayı geliştirmeye yönelik yeni yol gösterici ilkeler öne sürdüğü bilim kurgu ve fantastik kurgu romanında, çocukları yetiştirecek yeni nesil yapay zekanın anahtarının gelenekte gizli olduğunu savunuyor. Bebeklerin ve çocukların zihinsel gelişimi arasında paralellikler kuran romanda, yeni nesil robotlar bebekler gibi büyüdükçe gelişiyor. Bazen ‘etik koddur’; bazen de ‘kod etik’tir felsefesiyle çalışan bilim insanları, robotlara Anadolu’nun değerlerini kodluyor. Sonunda ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim edebileceği robotlar üretmeyi başarıyorlar.

7’DEN 70’E FANTASTİK YOLCULUK

Koç Holding ve Fenerbahçe’de önemli görevlerde bulunan Hakan Demir’in kaleme aldığı; Elazığ-İznik-İstanbul üçgeninde geçen roman, yediden yetmişe herkesi fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler:
Robotçocuk Bakım RobotuUNICEFFelseverse
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