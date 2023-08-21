Küreselleşen KOBİ’lerin yol arkadaşı: Yapay zeka çevirisi

Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler, yapay zeka araçları sayesinde küreselleşme yolunda her geçen dün daha da ileriye gidiyor. Yapay zeka destekli çeviri aracı DeepL, dil bariyerini ortadan kaldırarak KOBİ’lerin küreselleşmesine destek oluyor.

Son yıllarda Türkiye’deki KOBİ’lerin küreselleşme adına attığı adımlar giderek hızlanıyor. Başarılı örneklerin sayısı her geçen gün artarken en az ürün ve hizmetler kadar şirketlerin iletişiminin de güçlü olması gerekiyor. Bu noktada yapay zeka destekli çözümler devreye giriyor. Bunlar arasında dil bariyerini ortadan kaldırarak KOBİ’lerin büyümesine yardımcı olan yapay zeka çeviri aracı DeepL öne çıkıyor. DeepL, kısa süre önce getirdiği Türkçe dil desteğiyle KOBİ’lere küreselleşme hedefleri için yol arkadaşlığı yapıyor.

Gelişmiş sinir ağı teknolojisi üzerine çalışan Almanya merkezli yapay zeka şirketi DeepL, sunduğu çeviri aracıyla dillerin kendine özgü kural ve yapılarını gözeterek doğruluk payı yüksek çeviriler yapılmasını sağlıyor. Metinleri kelimesi kelimesine çevirmekten öte, orijinal metnin anlamına sadık kalan ve bağlamını koruyan DeepL, dilin günlük kullanımına uygun doğal bir tonun yakalanmasına ve daha sağlıklı ve doğru bir iletişimin kurulmasına imkân veriyor.

Çevirilerin kalitesi neden bu kadar önemli?

gibiaraçları, Türkiye’deki KOBİ'lerin global müşteri portföylerini genişletmelerine yardımcı olurken operasyonların düzene sokulması ve büyümenin daha verimli hale getirilmesi gibi konularda da avantaj sağlıyor. Bu sayede KOBİ’ler yabancı müşterilerle daha etkin bir iletişim kuruyor ve ihracat süreçlerini daha kolay ve etkili bir hale getirebiliyor. Yapay zeka destekli çeviri araçları, yalnızca uluslararası müşteriler edinmek için değil, büyüyen KOBİ’lerin bünyesine eklenecek yabancı çalışanlarla iletişimin güçlendirilmesi için de etkin rol oynuyor.

Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8'i KOBİ'lerden oluşuyor ve Türkiye'deki toplam istihdamın yaklaşık 75'ini KOBİ’ler sağlıyor. Daha fazla başarı elde etmek isteyen bu işletmeler, pazarlar arası başarıyı sürdürmek için genellikle yurt dışına açılmak istiyor. Bununla birlikte, dijital yeteneklerini güçlendirmeleri ve yapay zeka (AI) yardımıyla hem sundukları ürün ve hizmetlerin dilini hem de iletişimde kullandıkları dili çeşitlendirmeleri gerekiyor. Bunu yaparken başarıyı yakalamanın anahtarıysa çeviri kalitesinin yüksekliğinden geçiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan DeepL kurucusu ve CEO’su Jarek Kutylowski şunları söyledi: "DeepL’in yapay zeka destekli çeviri aracı, gerek üretkenlik adına gerekse kişisel veya profesyonel alanlarda daha anlamlı bir iletişim kurulmasını sağlıyor. Bununla birlikte, ürünümüzün özellikle şirketler için faydalı olduğuna ve ister Türkiye'de ister yurt dışında, her büyüklükteki işletmenin küreselleşmesine katkı sunduğuna inanıyoruz”

