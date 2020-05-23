Koronavirüs ile 30 yaş ve üstünün oyuna ilgisi arttı



Türkiye’nin dijital oyun mağazası Oyunfor.com, oyun ve oyun içerikleriyle ilgili satışlarla ilgili Nisan verilerini paylaştı. Milyonlarca üyenin alışveriş davranışlarından derlenen verilere göre, oyun satışları Ocak-Şubat aylarına göre yüzde 40, Mart ayına göre ise yüzde 5 artış gösterdi.

Bu yıl oyun harcamaları yüzde 50 artacak

Yaşanan düzenli büyüme ile Türkiye’de 2020 yılında yapılacak oyun harcamalarında yüzde 50 artış beklendiğini belirten Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, yılın ilk dört ayındaki verilerin ışığında toplam alışverişin yüzde 80’ini erkeklerin, yüzde 20’sini ise kadınların yaptığını belirtti.

Her iki oyun alışverişinden birini 30 yaş ve üzeri grup yapıyor

Dumanoğlu, “Koronavirüs sebebiyle evde kalma uygulaması, oyun oynayan yaş grubunda da önemli bir değişim yarattı. 2020 boyunca, 30 yaş üzerinde oyun alışverişi yapanların oranının yüzde 15 arttığını görüyoruz. Güncel verilere göre tüm oyun alışverişlerinin yarısını 30 yaş ve üzerindeki kişiler yapıyor” şeklinde konuştu.

Alışverişlerdeki yaş grubu dağılımı ise geçen seneye göre aşağıdaki şekilde farklılık gösterdi.

Alışverişlerdeki yaş grubu dağılımı ise geçen seneye göre aşağıdaki şekilde farklılık gösterdi.

2019 2020 18-22 yaş %25 %15 22-30 yaş %40 %35 30 yaş ve üzeri %35 %50

Nisan ayında en çok oynanan oyunlar

Oyunfor.com, Nisan ayında en çok oynanan oyunların da listesini paylaştı.

1. PUBG Mobile

2. CS:GO

3. Lords Mobile

4. League of Legends

5. FIFA 2020

6. PES 2020

7. FM 2020

8. Metin2

9. Game of Thrones

10. World of Warcraft



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Oyunfor.com hakkında: 2010 yılında kurulan Oyunfor, çevrimiçi ve çevrimdışı PC, konsol ve mobil oyunları için “oyuncuyu esas alan” bir anlayışla hizmet veren dijital bir platformdur.Oyun severlerin istek ve ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla kurulan Oyunfor, her sene istikrarlı bir şekilde büyüme başarısını, müşteri memnuniyeti odaklı, hızlı, güvenilir, pratik, ulaşılabilir ve anlık geri bildirim veren alışveriş hizmeti sağlamasına borçludur.



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