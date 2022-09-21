Kraliçe II. Elizabeth'in anısına çevrimiçi hatıra para satın alanlar dikkat

Kaspersky uyardı | Kraliçe II. Elizabeth'in anısına çevrimiçi hatıra satın alanlar dikkat



Dünyanın gündeminde Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm haberi yer alıyor. Dünyada birçok kişi onun anısını onurlandırmak istiyor, bu nedenle insanlara kraliçeyle ilgili hatıraları satın alma fırsatları sunan çok sayıda proje yaratılıyor. Kaspersky araştırmacıları, Kraliçeyi saygıyla anmak adına bu tür web sitelerinden bir şeyler satın alırken verilerin nasıl korunacağını paylaşıyor ve dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Kaspersky uzmanları, Kraliçe II. Elizabeth'in adını taşıyan ve “Majestelerine saygılarını sunan” kripto paralar ve NFT'ler sunan birkaç yatırım projesi keşfetti. Dünya genelinde büyük ilgi çeken olaylar genellikle birçok kripto yatırım girişimi için cazibe olarak kullanılır. Kraliçenin ölümü de istisna değil. Bu tür siteler oldukça yeni ve güvenli olmayabilir. Bu nedenle sitenin veritabanı sızdırılırsa, kullanıcıların girdiği tüm kripto cüzdan verileri risk altında kalabilir.

Dünyanın en uzun hüküm süren kraliçesinin anısına, internette majestelerini tasvir eden hatıra paraları veya tişörtler satılıyor. Bu tür malların sunulduğu sitelerin çoğu oldukça yeni, hiçbir şekilde güvence altına alınmıyorlar ve ödeme sırasında kullanıcıyı özel bir güvenli sayfaya aktarmıyorlar. Sonuç olarak kart verileri, adres veya kullanıcı adları korumasız kalabiliyor. Bu da sitenin veritabanı tehlikeye atılırsa bu bilgilerin davetsiz misafirler tarafından çalınabileceği anlamına geliyor.

Bu nedenle çevrimiçi olarak herhangi bir hatıra satın alırken, satın almak için yalnızca güvenilir mağazaları tercih edilmesi gerekir. Aynı zamanda mağazanın site adresini kontrol edilmesi unutulmamalı. Genellikle dolandırıcılar orijinal ünlü markalara benzer kimlik avı sayfaları oluştururlar. Ayrıca siber suçlular çoğu zaman kullanıcıların kimlik bilgilerini ve kredi kartı ödeme verilerini elde etmek için diğer mağazalara kıyasla düşük fiyatlar önerirler. Bu nedenle büyük indirimlere şüpheyle yaklaşılmalı.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, şunları söylüyor: "Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünyayı sarstı, milyonlarca insanın kalbinde yankılandı. Kraliçeye saygılarını sunmak için birçok kullanıcı, üzerinde onun resmi bulunan bir hatıra ürünü veya jeton satın almaya çalışıyor. Ancak bu tür ürünlerin sunulduğu siteler çoğunlukla güvenliklerini düşünmeyen kişiler tarafından aceleyle oluşturuluyor. Bu tür sitelerden bir şey satın alırken, birçoğunun güvenli olmadığını ve bu tür sayfalara girilen verilerin büyük olasılıkla sızdırılma riski taşıdığı unutulmamalı. Bu nedenle korumak için sağlam ve güvenli bir çözüm kullanılmalı. Ayrıca yalnızca güvenilir mağazalardan satın almak ve ürünlerdeki aşırı düşük fiyatlardan şüphelenmek gerekir.”

Bu son gelişmelerden hareketle çevrimiçi alışveriş yaparken güvende olduğunuzdan emin olmak için Kaspersky, kullanıcılara şunları öneriyor:

Verilerinizi ve ödeme bilgilerinizi korumak için çevrimiçi ödeme sayfasının güvenli olduğundan emin olun. Web sayfasının URL'sinin normal HTTP yerine HTTPS ile başlayıp başlamadığını kontrol edin. URL'nin yanında bir kilit simgesi görünmesi gerekir ve bazı tarayıcılarda adres çubuğu yeşile döner. Bunu görmüyorsanız, devam etmeyin.

Ziyaret ettiğiniz URL'nin güvenliğini kontrol etmenize yardımcı olabilecek güvenilir bir güvenlik çözümü kullanabilirsiniz. Ayrıca hassas verilerin çalınmasını önlemek için herhangi bir siteyi korumalı bir kapsayıcıda açmayı düşünebilirsiniz.

Tüm yazılımlarınızın güncel olduğundan emin olun. İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncelleyin. Saldırganlar giriş elde etmek için yaygın olarak kullanılan programlardaki boşluklardan yararlanırlar.