Kuantum Araştırma, Metaverse ekosistemine adım attı



NFT tabanlı oyun platformu Clubby Games, WEB 2.0 oyun dünyasını yeni internet çağı WEB 3.0'a taşıma sürecinde Kuantum’dan, pazarlama faaliyetlerine yön vermek üzere veri danışmanlığı hizmeti olacak. Kuantum bu çalışma için yeni nesil oyun evreninde meta bina dizayn ederek, Z kuşağının yoğun olduğu sanal dünyada araştırmalar gerçekleştirecek.

Meta evrende bir ilk

Alışılagelmiş kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemlerinin yanı sıra kendi geliştirdiği yapay zeka tabanlı özel metodlarla markalara danışmanlık hizmeti de sunan Kuantum Araştırma, yeni nesil dijital yöntemleriyle Web 3.0’a geçmeye hazırlanan oyun dünyasına giriş yaptı. NFT tabanlı oyun platformu Clubby Games’e veri danışmanlığı hizmeti sunmak üzere anlaşma imzalayan Kuantum, oyun firmasının elde ettiği bütün verileri işleyerek pazarlama faaliyetlerine yön verecek. Bu çalışma için yeni nesil oyun evreninde kendisine de bir meta bina dizayn eden Kuantum, özellikle Z kuşağının yoğun olduğu bölgelerde araştırmalar gerçekleştirecek.

Meta evrende bir ilke imza attıklarını belirten Kuantum Araştırma Kurucusu ve AIPA (Yapay Zeka Politikaları Derneği) Başkan Yardımcısı Volkan Kılıç, “Gelişen teknolojiler, metaverse trendi, NFT kavramı ve kripto dünyasının yaygınlaşmasıyla birlikte oyun sektörü de sanal alanlara doğru ilerliyor. ‘Sanal evren’ olarak sunulan metaverse kavramı bugün en fazla oyun alanında etkisini gösteriyor. Clubby Games için de bir oyunverse’ü diyebiliriz. Yakın zamanda Web 2.0 ve App üzerinden faaliyet göstermeye başlayacak. Kuantum olarak biz de veri danışmanı olarak burada yerimizi alacağız. Hem de kendi araştırmalarımız için buradaki kitleyi inceleyeceğiz. Web 2.0 tabanlı oyun markalarının Web 3.0’e geçmesi çok maliyetliyken Clubby, oyun endüstrisinin hızlı ve masrafsız bir şekilde Web 3.0’e geçişini sağlayacak. 2023 yılında ise Clubby ile Web 3.0 ‘daki faaliyetlerimize başlayacağız” dedi.

“İşletmeler, dijital evrene yatırım yapmalı”

Volkan Kılıç; “Gerçekliğin ve sanalın birbirine girdiği yepyeni bir dijital evrende hızla ilerliyoruz. Süreçleri daha verimli hale getirmek, mevcut ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, yeni ürünler ve hizmetler oluşturmak, karar vermeyi iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek gibi nedenlerle işletmeler bilimsel pazarlama yöntemlerine geçmeli ve gelecek teknolojilerine yatırım yapmalı. Pandemi sürecinde 10 yıl sonra elimizde olacak dijital veriye 1 yıl içinde ulaştık. Dijital veri arttıkça yapay zeka kullanımı da artacak. Hedefimiz veri yönetiminde liderlik kazanmak.” Dedi.

“Oyun endüstrisinde iddialıyız”

Clubby Games’in WEB 2.0 oyun dünyasını, yeni internet çağı WEB 3.0'a taşıyan bir köprü niteliğinde olduğunu belirten Clubby Games Kurucu Ortağı Berkay Gündoğdu ise, “Geleneksel oyuncuların oyun oynama motivasyonları bugüne kadar gelir elde etmek değildi. Fakat blok zinciri oyunları ile mümkün oldu. Oyna kazan (play to earn) değil, "Oyna ve kazan" (play and earn) modeli ile oyuncuları kazanç ekonomisinin içine çeken, oyun stüdyolarına, oyunlarından daha fazla kazanç elde etmelerini sağlayan, en popüler sosyal oyun platformu olma hedefiyle yola çıkan Clubby Games, WEB 3.0'a entegrasyon sürecinde katalizör görevi görerek oyun endüstrisine iddialı bir giriş yapacak. Blockchain altyapısını oluşturarak oyun stüdyolarına herhangi bir ek maliyet çıkarmadan WEB 3.0'ı deneyimletirken, oyuncuları da bu teknolojinin getirdiği komplikasyonlardan hariç tutarak WEB 3.0'a geçişlerinde basitleştiriyor” açıklamasında bulundu.