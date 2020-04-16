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KVKK ve İTÜ’den yapay zeka ve veri bilimi konularında iş birliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), yapay zeka ve veri bilimi konularında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladı.

16 Nisan 2020 Perşembe 00:53
KVKK ve İTÜ’den yapay zeka ve veri bilimi konularında iş birliği

KVKK ve İTÜ’den yapay zeka ve veri bilimi konularında iş birliği

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, üniversite bünyesinde geliştirecekleri yapay zeka ve veri bilimi uygulamaları ile KVKK’ya akademik açıdan katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, iki kurum arasında kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve veri güvenliğine ilişkin olarak ortak çalışmalar ve yayınlar yapılması, ulusal ve uluslararası projeler yürütülmesi ve eğitim ve öğretim konularında iş birliği yapılması hedefleniyor.

İTÜ KVKK’ya akademik katkı sağlayacak

Protokolün iki yıllık bir süreyi kapsadığını söyleyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, kişisel verilerin korunması konusunda düzenleyici kurum olan KVKK ile yapılan iş birliğinin önemine işaret etti.Her geçen gün büyüyen veri ağıyla birlikte ortaya çıkan veri güvenliğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karaca, “Veri mahremiyetini içerecek şekilde veri temelli ekonominin önünü açacak yapay zeka ve veri bilimi uygulamaları geliştirerek Kuruma akademik açıdan katkı sağlamayı amaçlıyoruz. KVKK ile yapay zeka kapsamında kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve güvenliği konusunda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyacak ulusal veya uluslararası projeler geliştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler kişisel veriler konusunda bilinçlendirilecek

Protokol kapsamında atılacak adımlara ilişkin bilgi veren Rektör Prof. Dr. Karaca, öğrencilerin kişisel verilerinin korunması konusunda farkındalığını artıracaklarını belirterek şöyle konuştu: “Çift taraflı protokol kapsamında akademik içeriği de zenginleştirerek, geleceğin en önemli konuları arasında yer alan kişisel verilerin korunması hakkında bilinçlendirme çalışmaları da hayata geçireceğiz. Veri güvenliğinin demokratik toplumların vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığı gerçeğinden hareketle, KVKK ile ortak bildiri, makale ve raporlar gibi bilimsel çalışmaları hedefliyoruz. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlar için de bilgilendirici rehberler hazırlayacağız.”

“İTÜ’nün sağlayacağı akademik ve teknik katkıdan memnunuz”

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ise yapay zekanın, nesnelerin internetinin, blokzincirin ve büyük verinin konuşulduğu; dijital dönüşüm süreçlerinin gün geçtikçe hız kazandığı bir dönemde ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ ile imzalanan protokolün önemli olduğunun altını çizdi.

Protokol kapsamında yapılacak faaliyetler ile üniversite öğrencilerinin kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık düzeylerinin artacağını söyleyenProf. Dr. Bilir,yapay zeka uygulamaları kapsamında veri mahremiyetinin sağlanması ile veri güvenliği ihlal tespitleri gibi konularda üniversitenin sağlayacağı akademik ve teknik katkılardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Yapay zeka insan onurunu merkeze alan bir anlayışla kullanılmalı”

KVKK Başkanı Prof. Dr. Bilir, bilişim teknolojileri alanında en çok konuşulan konuların başında gelen yapay zeka teknolojisinin ülkemize ve dünyaya son derece önemli katkılar sağlayacağını fakat bu teknolojinin insan onurunu merkeze alan bir anlayışla kullanılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ülkemizin de içinde bulunduğu dijital dönüşüm sürecinin temel unsurlarından birisi veri güvenliğidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veriden değer üretebilen teknolojilerin kullanılmasına karşı değildir. Aksine bu süreçte kişisel verilerin korunması hususunda teknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanılması taraftarıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
ItoKVKKKişisel Veri
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