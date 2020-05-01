Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Legends of Runeterra PC ve mobilde resmi olarak çıktı

League of Legends'ı temel alan kart oyunu, Yükselen Dalgalar genişleme paketiyle çıkıyor. Paket oyuna 120 yeni kart ve 11 yeni şampiyon ekliyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:44
Legends of Runeterra PC ve mobilde resmi olarak çıktı

Legends of Runeterra PC ve mobilde resmi olarak çıktı

Riot Games, League of Legends evreninde geçen ücretsiz kart oyunu Legends of Runeterra'yı (LoR) PC, Android ve iOS için bugün yayınladı. Oyun, platformlar arası oynanabiliyor. LoR ilk genişleme paketi olan Yükselen Dalgalar'ı da resmi çıkışının bir parçası olarak yayınlıyor.

League of Legends'ı temel alan kart oyunu, Yükselen Dalgalar genişleme paketiyle çıkıyor. Paket oyuna 120 yeni kart ve 11 yeni şampiyon ekliyor.

Yükselen Dalgalar, korsan çetelerinin yağma fırsatını asla kaçırmadığı ve derinlerden gelen canavarların gemileri bir lokmada yuttuğu bir bölge olan Bilgewater'ı haritaya ekliyor.İhanetin demir attığı Bilgewater limanının yerlileri tek bir kanun tanıyor: Kaptığın elinde kalır. Yükselen Dalgalar oyuna 120 yeni kart ve League of Legends evreninden aralarında Miss Fortune, Fizz ve Gangplank'in de bulunduğu 11 yeni şampiyon ekliyor. Set aynı zamanda altı yeni kart mekaniği getirerek oyunu derinleştiriyor ve oyunculara ilgi çekici yeni oynanış seçenekleri sunuyor.

Oyunun yapımcısı Jeff Jew, "İnanılmayacak kadar heyecanlı geçen açık beta dönemimizin ardından Legends of Runeterra'yı resmen yayınlamanın heyecanını yaşıyoruz," diyor. "Stratejik ve etkileşimli bir oynanış, zengin deste kurma seçenekleri sunmak ve şampiyonlarla inanılmaz anlar yaşatmak konusundaki kararlılığımız değişmedi. Oyuna girip Runeterra'nın sunduklarını keşfetmek için ideal bir zamandayız," şeklinde konuşan Jew, "Beta döneminde oyunu oynayarak geribildirim veren herkese teşekkür ediyoruz. Yeni katılacak dostlarımızla da oyunda görüşürüz," diye ekliyor.

League of Legends dünyasında geçen Legends of Runeterra; başarınızı becerinin, yaratıcılığın ve kıvrak zekânın belirlediği stratejik bir kart oyunu. Şampiyonlarınızı seçip, her biri kendine özgü oynanış tarzına ve taktik avantajlara sahip kartlarla kombinasyonlar yapıp mükemmel desteyi kurarak rakiplerinizi alaşağı edin. LoR'un sunduğu, kart oyunu türünün en cömert ve oyuncu odaklı ilerleme sistemleri sayesinde deste kurup istediğiniz kartları elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Oyuncular tüm kartları ücretsiz olarak kazanabilir ya da diledikleri kartları doğrudan, rasgele içeriklere sahip paketlere ücret ödemek zorunda kalmadan satın alabilir.

Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak
Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?
MasterGames 2018 turnuaları için kayıtlar başladı
MasterGames 2018 turnuaları için kayıtlar başladı
Vodafone Freezone'dan yeni Gamer paketleri 
Vodafone Freezone'dan yeni Gamer paketleri 
Youtuber Oğuzhan Uğur, CNR Games Week'in son gün konuğu
Youtuber Oğuzhan Uğur, CNR Games Week'in son gün konuğu
CNR Games Week'ten üniversite teknoloji projelerine tam destek
CNR Games Week'ten üniversite teknoloji projelerine tam destek
Son Güncelleme: 01.05.2020 00:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOGED’in desteklediği matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması
TOGED’in desteklediği matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması
Üniversite öğrencilerinin büyük başarısı | Mars keşif aracı dünya finalinde
Üniversite öğrencilerinin büyük başarısı | Mars keşif aracı dünya finalinde
Yeni DJI Mavic Air 2 ile Yaratıcı Deneyimlere Hazır Olun
Yeni DJI Mavic Air 2 ile Yaratıcı Deneyimlere Hazır Olun
Kingston’dan Yeni Nesil NVMe PCIe SSD: KC2500
Kingston’dan Yeni Nesil NVMe PCIe SSD: KC2500
Akıllı anahtar | Thea IQ Multis ile daha akıllı bir dünyaya adım atın
Akıllı anahtar | Thea IQ Multis ile daha akıllı bir dünyaya adım atın
Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat
Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat
Kişisel verileri işlemek için rıza alırken dikkat edin
Kişisel verileri işlemek için rıza alırken dikkat edin
İhtiyaç kredisi araması rekor kırdı | Dünya sağlık aradı, biz kredi 
İhtiyaç kredisi araması rekor kırdı | Dünya sağlık aradı, biz kredi 
Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak
Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak
Türk bilim insanları tasarladı | COVID-19 Örnek Alma İstasyonu
Türk bilim insanları tasarladı | COVID-19 Örnek Alma İstasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim