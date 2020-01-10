Legrand’dan 5.5 milyon Euro’luk yeni fabrika

Bina, elektrik ve dijital altyapılar için ürün ve sistemler geliştiren Fransız devi Legrand Grup, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalara rağmen yeni İnform fabrikasını 5.5 milyon Euro’luk bir bütçeyle hayata geçiren Legrand, Türkiye’deki yatırımını artırma hedefiyle iş süreçlerini yönetiyor.Bina, elektrik ve dijital altyapılar için ürün ve sistemler geliştiren, Legrand bünyesinde yer alan İnform’un yeni fabrikasını 5.5 milyon Euro’luk bir bütçeyle hayata geçirdi.

Son teknolojiyle donatılan ve 28.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 28.500 m2.lik bir alana konumlanan İnform fabrikası, UPS sektöründe tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde bulunduran tek firma özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. Sargılı elemanlar, dış etkenlerden izole edilmiş elektronik kart dizgi tesisi, mekanik üretim atölyesi ve montaj hatlarının yanı sıra Ar-Ge ve Müşteri Hizmetleri Merkezini bünyesinde barındıran tesis, 300 kişilik alanında uzman profesyonel bir ekiple yönetiliyor. Teknolojisinin yanı sıra Endüstri 4.0 yaklaşımı ile inşa edilen yeni fabrika, çevre dostu ve enerji tüketimi düşük ekipmanlara ev sahipliği yapıyor. Yüksek verimli trafo, LED aydınlatmalar, hareket ve varlık sensörleriyle sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayan İnform’un yeni fabrikası, her bir dağıtım panosunda tüketimi izleyip aksiyon alabilen güç analizörleri ve gün ışığından yararlanmayı sağlayan çatı tasarımıyla öne çıkıyor.

Yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklamada bulunan Legrand Grup Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frederic Xerri, Ağustos 2018’de Türk Lirası’nda gerçekleşen devalüasyon ile birlikte ekonominin daraldığını ancak tam da aynı dönemde Legrand Grup olarak Türkiye’ye yeni yatırım kararı verdiklerini anımsattı. Ekonomik dalgalanmanın en yoğun yaşandığı günlerde Legrand Grup CEO’su Benoit Coquart’ın Türkiye’ye yaptığı ziyarette 5.5 Milyon Euro’luk yatırım kararını açıkladığını söyleyen Frederic Xerri, bu yatırımının bugün gerçeğe dönüştüğünü görmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Legrand Grup’un üst düzey yönetiminin Türkiye’deki insan gücüne, yaratıcılığa ve Grup’a verdikleri desteğe güvendiğini aktaran Xerri, Türkiye’nin grup için önemli bir konumda olduğunu belirtti. Yeni fabrika ile birlikte hem kapasite hem de kalite artışı sağladıklarını anlatan Xerri, “Endüstri 4.0 çerçevesinde yapılandırdığımız üretim süreçleri ile sürdürebilir kalite ve verimlilik elde edeceğimizi biliyoruz. Bu beklenen iş sonuçlarının da Legrand Türkiye’de daha fazla iş imkanı getireceğini ön görüyoruz. Grubun 2018 yılı performansını değerlendiren Xerri; “2018 yılında Türkiye’de çok güzel performans sergiledik. Globalde yüzde 8.6 oranında büyüyen Legrand, aynı dönemde Türkiye’de yüzde 40 büyüdü. 2019’da ise Türkiye’de yine çift haneli büyüdük. 2022 hakkında dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ön görerek yorum yapmam oldukça zor fakat Legrand Grup olarak Türk iş gücüne ve Türkiye’ye inanıyoruz.”

Legrand Türkiye Ülke Müdürü Levent Ilgın ise, son iki yılda fabrika bazında Türkiye’de metrekarelerini üçe katladıklarını söyleyerek, “Makine parkımız ise tamamen otomasyona geçirerek üretim kapasitemizi ikiye katladık”Bundan sonra nesnelerin interneti üzerine yoğunlaşacaklarını söyleyen Frederic Xerri; “2019’da nesnelerin internetinden 450 milyon euro ciro sağladık. 2020’de bunu 1 milyar euroya çıkarmayı hedefliyoruz. Nesnelerin interneti ile arkasına girilmeyen büyük nesnelerin uzaktan bakım ve onarımı yapılabilecek.”