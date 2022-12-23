Lensa avatarları masum değil | Kullanıcılara önemli uyarı



Özellikle Instagram'da hızla yayılan 'yapay zeka' akımına karşı uzmanlardan uyarı geldi. Konuyla alakalı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu tip uygulamaların masum olmadığını, yüzün biyometrik verilerini işlediğini belirtti.

Yazılı komutlardan görseller oluşturan, açık kaynaklı yapay zeka programı Stable Diffusion'ı temel alan Lensa, kullanıcılardan 10 ila 20 kadar selfie seçerek uygulamaya yüklemelerini istiyor.

Uygulamanın Magic Avatars (Sihirli Avatarlar) özelliğini kullanan kişiler, bu selfielerini yükledikten sonra kendilerini elf, peri, prens, prenses veya başka bir forma dönüştüren yaratıcı görseller elde ediyor.

Son olarak; hızla yayılan 'avatar' fotoğraf akımı için uzmanlar uyarıda bulundu.

Sabah'tan Mahmut Keşan'ın haberine göre; paylaşım rekorları kıran bu tip uygulamaların sanıldığı kadar masum olmadığına dikkat çeken Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu uygulamaların yüzün biyometrik verilerinin işlenmesi nedeniyle ciddi bir tehlike haline dönüşebileceğini söyledi.

"CİDDİ BİR GÜVENLİK RİSKİ"

Doç. Dr. Kırık, "Geçmişte güçlü yüz tanıma modellerine ve güçlü yapay zekâ modellerine sahip şirketlerin veri sattığı görülmektedir. Bu tip uygulamalar biyometrik verilere ek olarak, üçüncü taraf analizleri, günlük dosyası bilgileri ve cihaz tanımlayıcıları ve bir hesap oluşturmak için kullanılan kişisel bilgiler de dâhil olmak üzere kullanıcının akıllı telefonundan toplanan ek verileri de almaktadır. Bu tip bilgilerin toplanması, yakın bir zaman dilimi içerisinde kullanıcıların bütün kimliklerinin potansiyel olarak çalınması ve çok tehlikeli dolandırıcılık eylemlerinde kullanılmasıyla ciddi bir güvenlik riski oluşturma potansiyeli söz konusudur" dedi.

'TEHLİKELİ BİR AKIM'

Ali Murat Kırık şöyle devam etti:

"7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanıp indiren ve üretilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşanlar adeta bir akım oluşturdu. Instagram başta olmak üzere paylaşım rekorları kıran bu tip uygulamalar sanıldığı kadar masum olmayabilir. Uygulama yüz verilerinizi işledikten sonra 24 saat içinde toplar, saklar ve otomatik olarak siler. Sihirli avatarlar kullanıyorsanız, AI sonuçları oluşturulduktan sonra fotoğraflar otomatik olarak silinir açıklaması yer alsa da riskin var olduğu göz ardı etmemek gerekmektedir."

