Liderler zirvesine Philips Türkiye damgasını vurdu

Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi sponsorlarından biri olan Philips Türkiye, ‘Mobil Sağlık Uygulamaları’ başlıklı panelde geleceğin sağlık teknolojileri ve sağlıkta dijitalleşme konularını ele aldı.

Zirvede, ‘Mobil Sağlık Uygulamaları’ panelinde Philips Türkiye Sağlık Sistemleri Pazarlama Direktörü Gamze Arbak ve Amerikan Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy sağlıkta dijital dönüşüm ve Philips Türkiye’nin bu konuda sunduğu inovatif çözümleri anlattılar.

konuşmasında, “” diye belirtti.

Prof. Dr. Murat Aksoy dijital sağlık teknolojileri sayesinde hastaların yaşam standartlarının iyileşeceğine, hasta bakımı ve tedavisinde kalitenin artacağına vurgu yaptı. Aksoy: “Sağlık alanında kullanılmaya başlanan ‘dijital sağlık teknolojileri’ ile teşhis ve tedavi süreci artık daha hızlı. Dolayısıyla teknolojinin sağlık alanında giderek daha fazla kullanılmaya başlanması hem biz doktorlar hem de hastalar için oldukça önem teşkil ediyor. Doktorların verileri inceleyerek bir hastalığı iyileştirmesinin önünü açan yapay zekâ, hastalık teşhisinde yüzlerce benzer vakayı inceleyerek teşhis ve tedavide kolaylıkla uygulanabilen güvenli bir yöntem olacak. Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren akıllı cihazlardan elde edilen veriler, hastane kayıtları ve genel sağlık bilgilerini bağlantılı bir şekilde değerlendirebilmek de mümkün olacak” dedi.

Royal Philips Hakkında:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), insanların yaşamlarını iyileştirmeye kendini adamış, sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan lider bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips entegre çözümler sunmak için ileri teknolojiden, klinik sonuçlardan ve tüketici iç görülerinden faydalanır. Philips, tanısal görüntüleme, görüntüleme odaklı terapi, hasta görüntüleme ve sağlık bilişiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve evde bakım alanlarında pazar lideridir. Genel Merkezi Hollanda’da bulunan ve 100’ü aşkın ülkedeki satış ve hizmetleriyle yaklaşık 80 bin kişiyi istihdam eden Philips, sağlık teknolojileri alanında 2019 yılında 19,5 milyar avro satış geliri elde etmiştir.