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Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü

Logo Yazılım, Türkiye hizmet ihracatının çatı kuruluşu olan HİB tarafından 2018 yılı ihracat performansları dikkate alınarak birincilik ödülüne layık görüldü.

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:06
Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü

Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü

“Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni”nde Logo Yazılım Yazılım ve Bilişim Hizmetleri kategorisinde birinci seçildi. Ödül, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sercan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi

Türkiye’nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası olan Logo Yazılım, Türkiye hizmet ihracatının çatı kuruluşu olan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 2018 yılı ihracat performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülüne layık görüldü.

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri kategorisinde birinci seçilen Logo Yazılım adına ödülü Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörün öncü şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Logo Yazılım’ın başarısının ardında Türkiye Yazılım ve Bilişim Ekosistemine güvenin yattığını aktaran Sertcan, “Logo Yazılım olarak mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyoruz. Müşterilerimizle iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratmayı en büyük hedefimiz olarak görüyoruz. Bu bağlamda Hizmet İhracatçıları Birliği gibi saygın bir kurumdan ödül almak motivasyonumuzu artırmanın yanı sıra yaptığımız çalışmaların doğruluğunun bir sağlaması oldu. Logo Yazılım olarak ülkemiz yazılım sektörüne yüksek katma değerli ürünler sunmaya ve ihracat gelirlerimizi her yıl artırarak ülke ekonomimize pozitif değer yaratmaya hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Logo Yazılım
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