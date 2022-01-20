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Lösemi yerli yazılımla tespit ediliyor

Yerli firma Argenit, kromozomların bütünlüğünü, yapısını ve sayısını görüntüleyen ve analiz eden yapay zeka destekli sistemleriyle dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyor.  

20 Ocak 2022 Perşembe 10:53
Lösemi yerli yazılımla tespit ediliyor

Lösemi yerli yazılımla tespit ediliyor

 

Her yıl 500 bine yakın çocuğa lösemi tanısı koyuluyor. DNA kitleri ve kromozom analizi ile lösemi hızla tespit edilerek hastalığın tedavi şansı artırılıyor. Yerli firma Argenit, kromozomların bütünlüğünü, yapısını ve sayısını görüntüleyen ve analiz eden yapay zeka destekli sistemleriyle dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyor.

 

Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında bin 200 ila bin 500 yeni lösemili çocuk vakası bildiriliyor. Lösemi tanısı koymada DNA kitleri ve kromozom analizi kritik rol oynuyor. Dijital sağlık alanında 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Argenit, hastalığın tanısını erken evrede koymayı sağlayan cihaz ve analiz sistemlerini hekimlerin hizmetine sunuyor. 

Erken tanıda dünyanın ilk dördü arasında

İnsanlarda toplam 23 çift kromozom bulunuyor. 22 ve 9 numaralı kromozomlar arasında meydana gelen parça değişimleri ile 22 numaralı kromozom normalden kısa, 9 numaralı kromozom ise normalden uzun hale geliyor. Mutasyona uğramış 22 numaralı kromozom kronik lösemi hastalarının yüzde 90’ında tespit edilebiliyor. DNA kitleri ve kromozom analizi, kişinin genlerinin veya kromozomlarının herhangi bir sağlık sorunuyla bağlantılı olup olmadığını ortaya çıkarıyor. Dünyada sadece dört ülke tarafından üretilebilen yapay zeka destekli kromozom analiz sistemini yerli kaynaklarla geliştiren Argenit, kromozomların bütünlüğünün, yapısının ve sayısının dijital analiz sistemleri ile incelenebilmesini sağlıyor. 

Lösemi tedavisinde başarı oranı artıyor

Tanıda hata payını azaltan dijital görüntü ve analiz sistemlerinin, tedavi süreçlerinde başarı yüzdesini artırdığını söyleyen Argenit kurucu ortaklarından Burak Buyrukbilen, “Sağlıkta dijitalleşmenin geliştirilmesi ve daha çok hayata dokunabilmek için yapay zeka destekli görüntüleme ve analiz çözümleri üretiyoruz. Bu alanda edindiğimiz 20 yılı aşkın tecrübeye geliştirdiğimiz DNA kitleri ve kromozom analiz sistemleri bebek, çocuk ve yetişkinlerin genetik hastalıklarını teşhis etmek, genetik problemlerin kalıtılabilir olup olmadığını analiz etmek ve genetik hastalıkları ortaya çıkararak tedavi yollarını belirlemek için kullanılıyor. Lösemi tedavisinin en kritik aşaması olan erken tanıda hekimlerimiz için doğru verinin kaynağı konumundayız.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Lösemi
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