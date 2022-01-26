MAC kullanıcıları için 5 koruma ipucu



Masaüstü pazarındaki %15’lik payıyla Mac’ler, bilgisayar korsanları için birincil hedef olarak görülmez ancak, Mac kullanıcılarına yönelik özellikle macOS'daki zayıflıklardan yararlanmak için tasarlanan ya da sosyal mühendislik gibi işletim sisteminden bağımsız tehditler de oldukça çoktur. Mac cihazlarının güvenliğini sağlamak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli unsurlar olduğuna dikkat çeken Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 2022’de kullanıcıların izlemeleri gereken 5 temel adımı sıralıyor.

Siber saldırganlar her geçen gün kullanıcılara yeni ve farkına varması zor tehditler oluşturmaya devam ediyor. Bilgisayarlar, markası, işletim sistemi veya başka özellikleri fark etmeksizin yüzlerce siber saldırıya karşı savunmasız kalabiliyor. Masaüstü pazarındaki %15’lik payıyla Mac’ler, bilgisayar korsanları için birincil hedef olarak görülmez ancak, Mac kullanıcılarına yönelik özellikle macOS'daki zayıflıklardan yararlanmak için tasarlanan ya da sosyal mühendislik gibi işletim sisteminden bağımsız tehditler de oldukça çoktur. Mac cihazlarının güvenliğini sağlamak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli unsurlar olduğuna dikkat çeken Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 2022’de kullanıcıların izlemeleri gereken 5 temel adımı sıralıyor.

1. Güvenlik güncellemelerini ertelemeyin. Çoğu kullanıcı, uzun zaman aldığı için ya da cihazında yeterince yer olmadığı için güncellemelerini yüklemekten kaçınıyor. Oysa, sistem güncellemeleri tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi Mac kullanıcılarının da güvenliği açısından en önemli adım. Birçok tehdit, ortaya çıkana kadar görünmezdir. Bu nedenle önlem olarak daima yazılımlarınızı güncel tutun.

2. Uzaktan erişimi devre dışı bırakın. Çok az kullanıcı Mac’lerdeki uzaktan erişim işlevini kullanıyor. Uzaktan erişim işlevi, Mac’ler için potansiyel bir risk açığı oluşturabiliyor. Yapılandırmanız yetkisiz uzaktan erişime izin veriyorsa siber saldırganlar bu açığı dosyalarınıza erişmek, kimlik bilgilerinizi çalmak veya kötü alı yazılım yüklemek için kullanabilir. Eğer bu özelliği kullanmıyorsanız mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Ekranınızın sol üst köşesindeki Apple menüsünden sistem tercihlerini seçin ve paylaşıma gidin. Yönetici parolanızla erişimin kilidini açın ve uzaktan oturum açma ve uzaktan yönetimin yanındaki kutuların işaretini kaldırın.

3. Spotlight önerilerini devre dışı bırakın. Spotlight, Apple’ın macOS ve iOS işletim sistemlerinin sistem genelinde masaüstü arama özelliğidir. E-posta gelen kutunuz, kişisel belgeleriniz ve hatta web dahil olmak üzere her yerden bilgi alabilen Spotlight’ı kullanmıyorsanız mutlaka devre dışı bırakın. Bunun için sistem tercihlerine gidin ve Spotlight’ı seçin. Erişmesini istemediğiniz tüm kutucukların işaretini kaldırın.

4. Mac’inize ne yüklediğinize dikkat edin. Mac’leri hedef alan en yaygın siber tehditlerden bazıları PUA’lar (Potansiyel Olarak İstenmeyen Uygulamalar) ve reklam yazılımlarıdır. Bu gibi tehditlerle karşı karşıya kalmamak için Mac App Store dışında başka bir yerden uygulama indirmemelisiniz. Eğer App Store’da aradığınız uygulamayı bulamıyorsanız, internetten indirdiğiniz kaynağın güvenli olduğundan da emin olmalısınız. Eğer internetten uygulama indiriyorsanız, arka planda çalışan bir güvenlik çözümünüz olduğundan emin olun.

5. Bir güvenlik çözümü kullanın. Kötü amaçlı yazılımlar Mac’lerde yaygın olmayabilir ancak, kimlik avı gibi platformdan bağımsız tehditlere karşı doğal olarak savunmasızdırlar. Bunun dışında fidye yazılımı veya başka saldırılara karşı da savunmasız kalabilen Mac’leri siber saldırganlardan korumak için mutlaka MAC bilgisayarlar için özel olarak tasarlanmış Bitdefender Antivirüs gibi ödüllü bir güvenlik çözümü kullanmalısınız.