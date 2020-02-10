Magic | ManaStrike nasıl oynanır?



Nermarble’ın Magic: The Gathering deneyimini mobil ortama taşıyan, yeni gerçek zamanlı mobil strateji oyunu Magic: ManaStrike kısa süre önce Türkiye’de de yayınlandı. App Store ve Google Play üzerinden indirilen oyun, Magic: The Gathering karakterlerini ve büyülerini yüksek kaliteli 3D görüntüler ve dinamik bir oynanışla birleştiriyor.

Magic: ManaStrike’ın hikayesi şöyle: Planeswalker’lar ile bir savaşı kaybeden Magic: The Gathering'in en güçlü kötü karakteri Nicol Bolas, Planeswalker’ların zayıflıklarını bulmak için bir paralel evren yaratıyor. Oyuncular ise Nicol Bolas ile bir anlaşma yaparak bu paralel evrende Planeswalker’ları ve birimlerini kontrol etmeyi ve ona savaş raporlarını vermeyi taahhüt ediyor. Oyunda Jace Beleren, Chandra Nalaar, Liliana Vess gibi tanıdık Magic The Gathering karakterleri benzersiz ve güçlü Planeswalker olarak oyuncuların karşısına çıkıyor.

Magic: ManaStrike’a yeni başlayan oyuncular için savaş tarzını açıklayan, strateji taktikleri veren, ödülleri, karakterleri ve kartları tanıtan bir rehber hazırladık.

Nasıl savaşılır?

Destenizden istediğiniz kartları ve Planeswalker’ı seçtikten sonra rakiplerinizle savaşmak için arenaya çıkabilirsiniz. Ana ekranda Battle menüsü ile bu savaşlara kolayca girebilirsiniz. Önce eşleşme ekranı sizi karşılar ve tahmini eşleşme sürenizi gösterir.

Süresi 3 dakika olan bu savaşlarda rakibin Guardian’larını yok etmek size galibiyet getirecektir. Eğer 3 dakika sonunda berabere kalınırsa savaş 1 dakika uzatılır.

Savaşa başlarken seçtiğimiz Planeswalker’ın kartlarını savaşta kullanmak için manaları dolan kartları savaş alanına sürüklememiz yeterli olur. Burada amacınız, mümkün olduğunca çok kart çıkararak rakip kartların sizin Guardian’larınızı hedef almamasını sağlamaktır. Kartlar önceden dizilmiş şekilde önünüze gelir ve 4 tanesini manalarına göre kullanabilirsiniz. Daha sonra hangi kartın geleceğini yan taraftan kontrol edebilirsiniz. 2 dakika bu şekilde savaştıktan sonra, son 1 dakika kala ManaStrike 2’ye katlanır ve manalar daha hızlı dolmaya başlar. Bu şekilde daha hızlı kart çıkarabilirsiniz ve savaşı kazanma şansınız da artar.

Zaferi Guardian’lar belirler

Guardian’larınız yenilmemelidir. Guardian’ların durumu kazananı ve kaybedeni de belirleyen oyunun odak noktalarındandır. Bu Guardian’ların her biri bir zafer puanı demektir. Önce kim bir Guardian’ı yok etmeyi başarırsa, asıl Guardian’a ulaşma şansı yakalar. Asıl Guardian’ı yok etmek için sadece bir Guardian’ı yok etmeniz yeterlidir. İki Guardian’ı yok ettiğiniz zaman 2 zafer puanı kazanırsınız. Ana Guardian’ı da yok etmeniz halinde 3 zafer puanı kazanarak galip gelirsiniz. Ama savaş kazanmanın en iyi yöntemi bir Guardian’ı yok ettikten sonra diğer Guardian’ı yok etmeye çalışmadan ana Guardian’a saldırmaktır. Çünkü bir Guardian’ı yok ettiğiniz zaman 1-0 önde iken, ana Guardian’ı yok ederseniz 2 zafer puanı kazanır ve 3-0 galip olursunuz. Bu savaşlarda zamana karşı yarıştığımız için stratejik düşünmek çok önemlidir.



Savaş Ödülü

Savaş sonunda rakibin Guardian’ını yok ettiğiniz zaman Savaş Ödülü kazanırsınız. Ana ekranda Battle Reward menüsünden bu ödülleri kontrol edebilirsiniz. Bu ödüller ile altın ya da yeni kartlar elde edebilir, mevcut kartlarınızı yükseltebilirsiniz.

Kartlarınızın seviyesi nasıl yükseltilir?

Ana Ekran’dan ulaşabildiğiniz kart menüsüne giderek geliştirme yapabileceğiniz kartları görebilirsiniz. Geliştirmek istediğiniz kartı seçtiğiniz zaman alt kısımda “level up” butonu aktifse altın kullanarak seviyesini artırabilirsiniz. Kartların seviyesi arttıkça daha fazla HP ve ATK oranlarına sahip olurlar.

Zaferin anahtarı Kartlar

Kartlar savaşlarda kullandığınız ve zafer kazanmanız için oyun içindeki en önemli unsurlardır. Seçtiğiniz Planeswalker’ın sahip olduğu kartları kullanmanız gerekir.

Toplam 7 tür kart vardır. Bunlardan beşi Beyaz, Yeşil, Siyah, Kırmızı, Mavi renklerden oluşur. Renksiz ve en az iki renkli kartlar da vardır. Çok renge sahip kartlar sadece belirli Planeswarker’lar ile kullanılabilir.

Kartlara ayrıca kart koleksiyonu aracılığı ile ulaşabilir, oyunda sahip olduğunuz tüm kartları burada görebilirsiniz. Yeni sahip olduğunuz kartlar üstte konumlandığı için rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayrıca sahip olduğunuz kartları filtreleyerek düşük ya da yüksek dereceli olarak sıralayabilirsiniz. Bu filtre, istediğiniz kartları sıralayarak kolayca ulaşabilmenizi sağlar.

Oyunun ana kahramanları Planeswalker’lar

Planeswarker’lar savaş sırasında güçlü bir yeteneğe ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz en önemli silahınızdır ve savaşta lider olarak hareket ederler. Planeswalker'a dayanarak farklı renkli kartlar kullanabilirsiniz. Ayrıca Planeswalker’lar donanımlı kartların etkinliğini artıran becerilere sahiptirler. Kartlardan farklı olarak savaşta Planeswarker’ları kullanmak için manaya ihtiyaç duyulmaz. Her savaşta sadece 3 kez kullanabilirsiniz, ama ManaStrike etkin olduğunda bir kullanma hakkınız daha olur.

Temel Planeswalker’lar da 5 renkten oluşur ve bu renklerin her biri farklı türde bir strateji gösterir. Aşağıda bu stratejileri inceleyebilirsiniz. Farklı renkler ve renk kombinasyonlarında Planeswalker’ları kullanmak için aktifleştirmeniz gerekir.

Ajani Goldmane (Beyaz); aynı anda çok sayıda düşmanla başa çıkabilir ve düşmana saldırırken müttefikleri koruma konusunda uzmandır.

Jace Beleren (Mavi); ayna görüntüleri oluşturma yeteneğiyle uzun menzili ve düşmanları vardır. Kart kopyalama özelliği çeşitli stratejilere izin verir.

Liliana Vess (Siyah); zombi çağırabilir ve düşmanın müttefikleri olarak düşmanlarını üstün sayılarla boğabilir.

Chandra Nalaar (Kırmızı); güçlü AoE saldırılarına erişebilir ve düşmanın kuvvetlerine büyük miktarda hasar vererek savaşır.

Nissa Revane (Yeşil); çağrı üzerine ek mana kazanabilir ve yakındaki müttefiklerin savaş alanında ivme kazanmasını bir anlığına güçlendirir.

Guardian

Oyunun kazananı ve kaybedenini de belirleyen odak noktasıdır. Yardımcı ve Ana Guardian olmak üzere ikiye ayrılır. Yardımcı Guardian; savaş ekranında Ana Guardian’ı korur.

Ana Guardian; yok edildiğinde, oyun sona erer ve kazananı belirler. Oyunun merkezi ve koruyucusudur.

Rakibin yardımcı Guardian’ını yok ederek 1 Zafer Puanı kazanırsınız. Düşmanın Ana Guardian’ını yok ettiğinizde oyun biter ve kazanırsınız. Alternatif olarak, oyunun sonunda en çok Zafer Puanı olan oyuncu kazanır veya beraberlik durumunda 1 dakika uzatma süresi eklenir.

Renkler stratejileri belirler

ManaStrike’da 5 renk ve bu renklerin her birinin kendine özgü uzmanlıkları ve stratejileri vardır.

Beyaz; insanları dayanışma yolu ile bir araya getiren ekip çalışmasını sağlar. Müttefiklerin korunması veya iyileştirilmesi konusunda uzmanlaştırılmıştır. İyi organize edilmiş beyaz mana ordusuna karşı kazanmak pek mümkün olmaz. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için birimlerinizin yeteneklerini birleştirin!

Mavi; savaşı aldatma ve hile yoluyla kontrol eder. Düşmanların birbirleriyle savaşmasını sağlayabilir veya kör ederek onları etkisiz hale getirebilir. Ne olursa olsun dikkatli planlama ile savaşın gelgitlerini lehinize çevirebilirsiniz!

Siyah; minyonlarını feda ederek büyük bir güç kullanır. Ölü müttefikleri canlandırabilir ya da zombilere dönüştürebilir. Düşmanlarınızı inatçı bir saldırıya maruz bırakmak amacıyla güçlü şeytanları çağırmak için fedakarlıklar kullanabilirsiniz.

Kırmızı; düşmanı sahadan silmek için sert ve hızlı saldırır. AoE Büyüleri’ne ve yüksek ateş gücüne kolay erişim sağlayıp düşmanınızın savunmasını ortadan kaldırarak Guardian'ını saldırılara karşı savunmasız bırakır. Düşmanlarınızı güçlü büyüler ve korkunç yaratıklar ile yok edebilirsiniz.

Yeşil; doğanın azmi ve taşan Mana ile kutsanmıştır. Dev bir canavar düşmanın saldırılarına direnirken, daha fazla Mana toplayarak rakibinizi bozguna uğratabilirsiniz. Mana'yı çabucak toplayıp güçlü yaratıklar kullanarak rakibin savunmasını kırabilirsiniz.

Düha yüksek Rank daha fazla eğlence

Ekranın hemen sol üst köşesinde rütbe seviyeniz, yani Rank bulunur. Savaşlarda kazandığınız puanlar biriktiğinde Rank atlarsınız ve Rank atladıkça oyun içinde bazı içerikler aktifleşir. Kazandığınız rank puanları ile de ödüller kazanırsınız. Rank’ı gösteren bölümün hemen altında bulunan sayı sahip olduğunuz rank puanlarıdır. Bu puanın olduğu menüye giderek ulaştığınız puanlara göre alacağınız ödülleri kontrol edebilirsiniz.

Deneyim kazandıran Etkinlikler

Oyun deneyimini en yükseğe çıkarmak için ManaStrike’ta 3 etkinlik bulunur. Ana ekranda görebileceğimiz bu menünün kilidi rank 3 olduğunuz zaman açılır.

Etkinlik Türleri ve İlerleme

Sealed Deck (AI Battle); rastgele 5 Planeswalker ve kartlar karşınıza çıkar. Burada bir deck oluşturarak savaşa katılırsınız. Bu Planeswalker ve kartların seviyesi 1’e ayarlanmıştır. Maksimum kazanç miktarına veya belirlenen sayıda zarara ulaştığınızda zorluk sona erer. Ne kadar çok kazanırsanız daha iyi sandıklar alabilirsiniz ve zafer durumuna ulaştığınızda sadece bir kez Bonus Ödülü kazanabilirsiniz.

Sealed Deck; rastgele 5 Planeswalker ve kartlar karşınıza çıkar. Burada bir deck oluşturarak savaşa katılırsınız. Bu Planeswarker ve kartların seviyesi 1’e ayarlanmıştır. 3 galibiyet olduğunda savaş sona erer. Ne kadar çok kazanırsanız daha iyi sandıklar alabilirsiniz ve zafer durumuna ulaştığınızda sadece bir kez Bonus Ödülü kazanabilirsiniz.

Draft; hem kendiniz için kartları seçer hem de başkalarını rakibinize geçirirsiniz. Draft’ta toplam 9 kart kullanabilirsiniz. Planeswarker ve kartların seviyesi 1’e ayarlanmıştır. Maksimum kazanç miktarına veya belirlenen sayıda zarara ulaştığınızda savaş sona erer. Ne kadar çok kazanırsanız daha iyi sandıklar alabilirsiniz ve zafer durumuna ulaştığınızda sadece bir kez Bonus Ödülü kazanabilirsiniz.

Standard; kendi destenizi kullanırsınız. Planeswalker’lar, kartlar ve Koruyucular seviye 5’ten yukarıdaysalar yeniden ayarlanırlar. Maksimum kazanç miktarına veya belirlenen sayıda zarara ulaştığınızda savaş sona erer. Ne kadar çok kazanırsanız daha iyi sandıklar alabilirsiniz ve zafer durumuna ulaştığınızda sadece bir kez Bonus Ödülü kazanabilirsiniz.

Magic Pass

Magic Pass sistemi ile sezon savaş aktiviteleri ile ek ödüller kazanabilirsiniz. Magic Pass’inize Lobinin sol tarafındaki ‘Magic Pass’ menüsünden erişebilirsiniz. Savaş’ta kazandığınız Zafer Puanları ile Magic Pass’ten ödül alabilirsiniz ama bunun günlük bir sınırı olduğunu unutmamanız gerekir. Ayrıca ekranın sağ üst kısmındaki görevleri tamamlayarak ek Pass Puanları kazanabilirsiniz.

Magic Pass Ödülü

Magic Pass Puanlarını biriktirerek Magic Pass’iniz aracılığıyla çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Ortak Ödüller: Bu sezon Geçiş Puanı kazanarak elde edebileceğiniz ödüller.

Sihirli Ödüller: Magic Pass’inizi yükselterek alabileceğiniz ek ödüller.

Sezon boyunca sadece Düzenli Ödüller almış olsanız bile, Magic Pass'’inizi yükseltirseniz, Düzenli Ödül ilerlemenize kadar anında Sihirli Ödüller elde edebilirsiniz.

Magic Pass ekranının sol tarafındaki ‘Upgrade’ düğmesine dokunarak Magic Rewards kazanmak için yükseltme yapabilirsiniz. Magic Pass’inizi yükseltirseniz emoji gibi özel ödüller kazanabilirsiniz. Bir Magic Pass’i yükseltirken belirli miktarda Mücevher tüketilir.