Maximum Kart’tan Samsung akıllı saat ile ödeme yapma kolaylığı

Tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği odağına alan İş Bankası, müşterilerine sunduğu akıllı ödeme çözümleriyle plastik kullanımını da azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Maximum özellikli tüm kredi kartları ile cep telefonlarından peşin, taksitli, puanla ödeme yapma özelliğini geçtiğimiz yıl sektöre kazandıran Banka, yeni dönemde Maximum Kart sahiplerine Samsung akıllı saatlerini fiziki kredi kartı yerine kullanma imkânı sunuyor.

Teknolojinin hızla gelişimi ödeme sistemlerini de dönüştürüyor, geleneksel yöntemler yerini akıllı çözümlere bırakıyor. Geleceğin ödeme sistemleri stratejisi doğrultusunda, Maximum Kart’ı peşin, taksitli, puan ile ödeme yöntemlerinin hepsini içerecek şekilde tüm özellikleriyle cep telefonuna taşıyarak geçtiğimiz yıl Türkiye’de bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştiren İş Bankası, mobil ödeme deneyimlerine bir yenisini daha ekledi. İş Bankası müşterileri, Samsung akıllı saatlerini artık Maximum Kart olarak kullanabiliyor.

Maximum Kart sahipleri, Android işletim sistemine sahip Samsung akıllı saatlerindeki Maximum Mobil uygulamasından “Saat ile Öde” özelliğini aktifleştirdikten sonra, Wear OS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı saatlerini işyerlerindeki POS cihazlarına okutarak ödemelerini hızlı bir şekilde yapabiliyor. Bu sayede fiziki kart taşımadan, kartın kaybedilmesi, unutulması gibi endişeler olmadan kolay bir mobil ödeme deneyimi sunuluyor.

“Ödeme sistemleri ürünlerine erişimi kolaylaştıracak deneyimleri hayata geçiriyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, konuya ilişkin açıklamasında, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmeyle müşterilerin günlük hayattaki alışkanlık ve beklentilerinin değiştiğini belirterek, artık banka kanalları ile sınırlı kalmayacak finansal hizmetlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. İş Bankası’nın ikinci yüzyılına girerken “Geleceğin Bankası” vizyonu ve geleceğin ödeme sistemleri stratejisini sürdürdüğünü ifade eden Lüle, müşterilerine her yerde, her platformda, güvenli, temassız ve pratik deneyimler kazandırarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Akıllı saatle ödeme hizmetini, geçtiğimiz yıl ilk olarak Samsung ve Moka iş birliğiyle hayata geçirdikleri S Wallet cüzdan ile hizmete sunduklarını hatırlatan Lüle, “Müşteri ihtiyacına paralel gelişen teknolojilere erken adapte olma kabiliyetimiz sayesinde bu alanlarda hızla harekete geçebiliyoruz. Sahip olduğumuz teknolojiler ve finansal kapsayıcılık adına iş birliklerine verdiğimiz önem, ödeme sistemleri ürünlerine erişimi kolaylaştıracak yenilikçi deneyimleri hayata geçirmemizi mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

Akıllı saat ile temassız ödeme nasıl yapılıyor?

Akıllı saat ile temassız ödeme yapmak için Android işletim sistemine sahip Samsung akıllı saatlerindeki Maximum Mobil uygulamasında “Saat ile Öde” özelliğinin aktive edilmesi gerekiyor. Wear OS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı saatlerdeki “temassız ödeme” uygulaması olarak “Maximum”un seçilmesinin ve kullanılacak bireysel kredi kartının belirlenmesinin ardından “Akıllı Saat ile Temassız Ödeme” özelliği açılıyor ve akıllı saat POS cihazına yaklaştırılarak temassız ödeme gerçekleştiriliyor.

Maximum özellikli İş Bankası kredi kartı sahipleri, Samsung akıllı saatleri ile yapacakları ödemeler için ayrıca ilave MaxiPuan ile ödüllendiriliyor. Lansmana özel başlatılan kampanya kapsamında 2 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında Samsung akıllı saatleri ile yapacakları her 100 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL, toplamda 200 TL MaxiPuan kazanacak.