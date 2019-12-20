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Metro ile daha kolay ulaşım için mobil uygulama 

Metro İstanbul, yolcuların alışkanlıklarından yola çıkarak mobil uygulamasını güncelledi. Daha sade ve anlaşılır olmayı amaçlayan uygulama ile İstanbullular aradıkları bilgiye hızla erişebilecek.

20 Aralık 2019 Cuma 10:40
Metro ile daha kolay ulaşım için mobil uygulama 

Metro ile daha kolay ulaşım için mobil uygulama 

Metro İstanbul, yolcuların alışkanlıklarından yola çıkarak mobil uygulamasını güncelledi. Daha sade ve anlaşılır olmayı amaçlayan uygulama ile İstanbullular aradıkları bilgiye hızla erişebilecek.


Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul'da hız ve erişilebilirlik çok büyük önem kazandı. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri takip ederek kullanıcı taleplerine cevap veren uygulamalar geliştirmek, yeni nesil belediyeciliğin kaçınılmaz bir parçası haline geldi.


Her gün 2 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ, internet sitesinin kullanıcılarının alışkanlıklarından yola çıkarak sık kullanılan özellikleri mobil uygulamasında ön plana çıkardı. Yenilenen uygulamayla İstanbullular metro hatları ile ilgili her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekler.


iOS ve Android uyumlu...


Bilgi kirliliğini önlemek için sadelik ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu uygulama hem iOS hem de Android cihazlar için tasarlandı. Metro İstanbul uygulamasının güncellemesini indiren ya da uygulamayı yeni yükleyen kullanıcılar; "Nasıl Giderim", "Sefer Tarifeleri", "Ağ Haritaları", "Hattınızı Seçin" ve "Bilet & Ücretler" başlıkları altında aradıkları bilgiye kolayca ulaşabilecek.
 

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MetroMobilMobil Uygulamaİstanbul Metrosu
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