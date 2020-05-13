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Mio ile Araç İçi Kameralarda Uzaktan Bağlantı Dönemi

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:33
Mio ile Araç İçi Kameralarda Uzaktan Bağlantı Dönemi

Mio ile Araç İçi Kameralarda Uzaktan Bağlantı Dönemi

Araç içi kameralarında, dünyanın önde gelen markalarından olan Mio, geliştirdiği mobil uygulama ile araç içi kameralarda, kablo dönemini sona erdiriyor. Araç içi kameralarında, düzenleme ve veri aktarımı konularında, kameranızı kablolar aracılığıyla mobil cihazınıza bağlamanız gerekiyordu. Bu da araç içi kameralarının kullanışlılığını azaltan özelliklerin başında geliyordu.

Mio MuVue Pro Uygulaması ile araç içi kameralarında kablo devrini sona erdiyor. Mio kullanıcıları artık kameralarına uzaktan erişim sağlayabiliyor. Bu sayede;Mio kullanıcıları indirecekleri uygulama ile kablosuz olarak verilerini aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulama özelinde videolarını düzenleyerek, paylaşıma hazır hale getirebiliyorlar. Uzaktan erişim ve video ya da fotoğrafları düzenleme imkanıyla kameralar bir kayıt cihazından daha fazlasına dönüşecek gibi duruyor. Öyle ki videoların ya da fotoğrafların düzenlenerek paylaşıma uygun hâle getirilebilmesi, yolculuklarını hikâyeleştirmek isteyen, sosyal medya gönderilerine dönüştürmek isteyen kullanıcıların da ilgisini bir hâyli çekeceğe benziyor.

Mio, dünyanın birçok ülkesinde araç içi kamera sektöründe lider konumda olma özelliğini sürdürmekte kararlı gibi gözüküyor. Öyle ki araç içi kamera sektöründe birçok marka belirli özellikleriyle kendine yer bulmaya çalışırken. Mio bu alanda, birçok özelliği kameralarında standart hâle getirmekle kalmıyor. Araç içi kameraları, farklı segmentteki kullanıcı kitlelerine de hitap edecek özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Mio MiVue Pro da bu noktada, sektöre yenilik katan özelliklerden biri olacak.

Anahtar Kelimeler:
Mio MuVue Pro
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