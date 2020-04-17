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Mission 1.5 oyununun küresel tanıtım etkinliğine Türkiye de katılıyor

Oyunlaştırılmış anket formatında bir deneyim sunan Mission 1.5, iklim değişikliğinin etkilerine karşı doğa ve insanları koruma, çevreci ekonomi, gıda güvenliği gibi alanlara odaklanan deneyim sunuyor

17 Nisan 2020 Cuma 21:13
Mission 1.5 oyununun küresel tanıtım etkinliğine Türkiye de katılıyor

Mission 1.5 oyununun küresel tanıtım etkinliğine Türkiye de katılıyor



Dünya liderleri küresel sıcaklık artışını 1.5°C'nin altında tutmayı hedeflerken, dünyanın dört bir yanında iklim eylemine inanan bireylerin liderlerle bağlantı kurmasını hedefleyen Mission 1.5 oyunu, UNDP Türkiye’nin girişimiyle 21 Nisan gecesi tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de tanıtılacak. Oyunun Türkiye tanıtımı, e-spor oyuncusu Ege Arseven'in Twitch yayınında yapılacak.


16 Nisan 2020 - İklim değişikliği tehdidine karşı gezegeni kurtarmaya destek olmak için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) geliştirdiği “Mission 1.5” çevrim içi oyunu, 13 Şubat'ta küresel olarak erişime açılmıştı.

Oyunlaştırılmış anket formatında bir deneyim sunan Mission 1.5, iklim değişikliğinin etkilerine karşı doğa ve insanları koruma, çevreci ekonomi, gıda güvenliği gibi alanlara odaklanan kapsamlı bir anketi oyun deneyimi içinde kullanıcılara sunarak, verilen yanıtların hükümetler ile paylaşılmasını hedefliyor.

Türkçe versiyonunu UNDP Türkiye’nin sunduğu Mission 1.5, Türkiye'de de özellikle gençlerin iklim değişikliği ve çevre konusundaki görüşlerini toplayarak politika yapıcılarla paylaşmayı ve iklim değişikliğiyle ilgili ortak bir bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Mission 1.5 oyununun Türkiye'deki çevrim içi tanıtımı, UNDP Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı İklimce Sohbetler dizisinin 21 Nisan akşamı saat 20.00’de canlı yayınlanacak ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu ile Açık İnovasyon Derneği ve HacknBreak Eş Kurucusu Zehra Doruk’un, UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın konuğu olacağı Teknoloji bölümünün hemen ardından saat 22.00’de internet üzerinden yapılacak.

Tanıtım etkinliği nedeniyle bir açıklama yapan BM Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi “İklim eylemine inanan dünya liderleri küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1.5°C'nin altında tutmayı hedefliyor. Mission 1.5 da, dünyanın dört bir yanında iklim eylemine inanan bireylerin karar alıcılara mesajlarını iletmesi için tasarlanan bir anket-oyun. Oyun, bu iki taraf arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.” şeklinde konuştu.

Mission 1.5, insanları iklim çözümleri konusunda bilinçlendirirken, yapılması gerektiğini düşündükleri eylemleri oylamalarını da istiyor. Verilen oylar, daha cesur iklim eylemlerine teşvik etmek için derlenerek ilgili hükümetlere sunulacak. Verilen oylar küresel olarak oyuna ait mission1point5.org adresinden de izlenebilecek.

E-spor oyuncusu Ege Arseven'in Twitch platformunda sunucu Burcu Esmersoy ve milli futbolcu Nuri Şahin ile beraber canlı yayında sunacağı oyuna mission1point5.org adresinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Mission 1.5
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