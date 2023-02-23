Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mobil güvenlikle ilgili 6 ipucu

Akıllı telefon kullanan kişiler bağlantılara ve eklere daha az dikkat ederler. Kullanıcılar baskı altındayken veya aceleleri olduğunda daha da  savunmasız olurlar. 

23 Şubat 2023 Perşembe 10:57
Mobil güvenlikle ilgili 6 ipucu

Mobil güvenlikle ilgili 6 ipucu


 

Dijital güvenlik şirketi ESET internet kullanımının ve dijital dolandırıcılıkların yoğunlaştığı bugünlerde mobil güvenliğe dikkat çekerek güvenli kullanım için altı ipucu paylaştı. 

Yazılımınızı düzenli olarak güncelleyin

Düzenli güncellemeler, kötü aktörler tarafından istismar edilebilecek güvenlik açıklarını yamalayarak sizi sistem açıklarından korur. Güncellemeler can sıkıcı hataları da ortadan kaldırır ve yeni özellikler ekleyebilir. Bu nedenle, telefonunuzun sürekli olarak güncelleme uyarısında bulunduğunu fark ederseniz bunu görmezden gelmeyin. Bu, hem işletim sistemleri hem de bireysel uygulamalar için geçerlidir. Arada bir, akıllı telefonunuzu kontrol edip artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak için zaman ayırın.

İndirdiğiniz uygulamalara dikkat edin

Akıllı telefonunuza uygulama indirirken, rastgele web sitelerinden uygulama indirmek veya doğrulanmamış bağlantılar kullanmak yerine resmi uygulama mağazalarına (Google Play veya App Store) bağlı kalın. O zaman bile, bazen popüler uygulamaların kötü amaçlı yazılım ve diğer riskleri taşıyan sahte sürümleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, geliştiricinin adını her zaman iki kez kontrol edin. Herhangi bir şey indirmeden önce gerekli özeni gösterin.  Derecelendirmeleri, incelemeleri okuyun.

Güçlü bir parola ilk savunma hattınızdır

Mobil cihazlarda, kaybolma veya çalınma olasılıkları bilgisayarınızdan çok daha fazla olduğundan, güçlü parolalar iki kat daha önemlidir.  Sadece ekran kilitlemek için değil  aynı zamanda telefonunuzda ziyaret ettiğiniz uygulamalar ve web siteleri için de parolalar kullanılıyor. 1234 gibi basit kombinasyonları kullanmaktan kaçının ve parolaları veya geçiş kodlarını birden fazla farklı hesap için tekrar tekrar kullanmayın. En azından, biri kişisel işler, diğeri iş için ayarlanmış benzersiz parolalar kullanmalısınız. Bir parola yöneticisi ve 2FA kullanın. 

Nereye bağlandığınıza dikkat edin

Halka açık Wi-Fi erişim noktaları genellikle güvenli değildir. Wi-Fi erişim noktalarında her zaman ortadaki adam saldırısı (MitM) riski vardır, tehdit aktörleri siz ve ziyaret ettiğiniz web sitesi arasındaki iletişimi izleyebilir, kesebilir veya yönlendirebilir. Saldırganlar meşru bir ücretsiz Wi-Fi ortak erişim noktası gibi davranarak kendi kötü niyetli Wi-Fi ağlarını (Evil Twin saldırısı) oluşturabilirler ve bu ağa bağlandıktan sonra cihazınıza doğrudan erişim elde ederler. Saldırıya uğrama risklerini azaltmak için halka açık Wi-Fi erişim noktalarına bağlanırken güvenilir bir VPN çözümü kullanın. Telefonunuzu Bluetooth ile başka bir cihazla eşleştirirken, her zaman karşı tarafta ne olduğunu bildiğinizden emin olun. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutmaya çalışın.

Sosyal mühendislik tekniklerine kanmayın

Kimlik avı dolandırıcılıkları sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara özgü değildir. Hareket halindeyken de akıllı telefonunuzda zararlı bir e-posta açabilirsiniz. Bir kullanıcı olarak, baskı altındayken bir e-postayı hızlı bir şekilde yanıtlamanız gerektiğinde, genellikle daha savunmasız olursunuz. Bu nedenle, akıllı telefon kullanan kişiler bağlantılara ve eklere daha az dikkat ederler. Masaüstü bilgisayarlarda, gerçek URL’yi görmek için fareyi bağlantının üzerine getirebilirsiniz. Akıllı telefonlarda da bir parmağınızla bağlantıya dokunup basılı tutarak bağlantının ön izlemesini görmek mümkündür.

Mobil güvenlik yazılımı kullanın

Güvenlik çözümü olmayan bir bilgisayarı muhtemelen kullanmazsınız, bu yüzden akıllı telefonunuzda veya tabletinizde bu hatayı yapmayın. Uygun güvenlik yazılımı sizi kötü amaçlı uygulamalardan, truva atlarından veya casus yazılımlardan korur. 

Anahtar Kelimeler:
MobilMobil GüvenlikVirüsESET
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç adımda kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz?
Üç adımda kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz?
Tiktok video izleme daveti ile kandırıyorlar
Tiktok video izleme daveti ile kandırıyorlar
Call of Duty: Mobile’da “Uyanış” ile Geliyor
Call of Duty: Mobile’da “Uyanış” ile Geliyor
Togg, CES’te mobilite deneyiminin yarından sonrasını gösterdi
Togg, CES’te mobilite deneyiminin yarından sonrasını gösterdi
Uygulamanızı Nasıl 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştırırsınız?
Uygulamanızı Nasıl 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştırırsınız?
En popüler oyunlarda kusursuz bir deneyim için Acer Nitro 5
En popüler oyunlarda kusursuz bir deneyim için Acer Nitro 5
Lensa avatarları masum değil | Kullanıcılara önemli uyarı
Lensa avatarları masum değil | Kullanıcılara önemli uyarı
SEO Neden Gereklidir?
SEO Neden Gereklidir?
SMM Panel Nedir?
SMM Panel Nedir?
Instagram Takipçi Satın Almak Neden Önemlidir?
Instagram Takipçi Satın Almak Neden Önemlidir?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim