Mobil oyun satışları tekrar yükselişe geçti

Dijital oyun alışverişlerinizde en güvenilir adresiniz Oyunfor, Kasım ayında yapılan oyun ve oyun içi alışverişlerde bir süredir düşüşte olan mobil oyun satışlarının tekrar yükselişe geçtiği haberini verdi

2023 Kasım ayında oyun alışverişlerinde düşüş trendi devam etti. %2'lik bir azalma, 2023 Ocak ayına göre %3'lük bir düşüşle birleşerek 2022 Kasım ayına kıyasla %3'lük bir azalmaya işaret etti. Oyun alışverişlerindeki bu düşüşte, artan kur ve bazı oyun firmalarının TL fiyatlandırmasını kaldırması önemli rol oynadı.

PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara kıyasla gerileme gösterirken, mobil oyunlar artış trendine girdi. 2023 Kasım ayında mobil oyunlar, en çok alışveriş yapılan kategori oldu. Bu dönemde mobil oyunlar kategorisi, son iki yıldır en çok alışveriş yapılan kategori olma özelliğini koruyarak, geçmiş iki aydaki düşüş trendini kırarak yeniden yükselişe geçti.

Kategorik dağılım

PLATFORM EYLÜL 2023 EKİM 2023 KASIM 2023 PC %37 %38 %35 Konsol %28 %29 %28 Mobil %35 %33 %37



En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

Kasım ayında Counter Strike 2'nin liderliğindeki oyun sahnesi -Valorant ve League of Legends'daki düşüşe rağmen- mobil oyunlardaki hafif yükselişle renklendi. Oyuncuların ilgisini çeken oyunlar listesinde, özellikle mobil platformda kendine sağlam bir yer bulan üç oyun dikkat çekti.

1. Counter-Strike 2

2. PUBG Mobile

3. Valorant

4. League of Legends

5. Call of Duty: Warzone 2.0

6. Metin2

7. World of Warcraft

8. Knight Online

9. Free Fire

10. Lords Mobile

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Kasım ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

# EYLÜL 2023 EKİM 2023 KASIM 2023 1 İstanbul İstanbul İstanbul 2 Ankara Ankara Ankara 3 Antalya Antalya İzmir 4 İzmir İzmir Antalya 5 Bursa Bursa Bursa

Yaş aralığına göre dağılım

Kasım ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.



YAŞ EYLÜL 2023 EKİM 2023 KASIM 2023 18-21 %11 %9 %10 21-30 %44 %47 %46 30+ %45 %44 %44

Cinsiyete göre dağılım