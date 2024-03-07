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Mobil oyun satışlarında büyük yükseliş | PUBG Mobile önde

Dijital oyun alışverişlerinizde en güvenilir adresiniz Oyunfor, uzunca sayılacak bir süredir düşüşte olan mobil oyun alışverişlerinin Şubat ayı itibarıyla büyük bir sıçrama yakaladığını açıkladı.

07 Mart 2024 Perşembe 16:05
Mobil oyun satışlarında büyük yükseliş | PUBG Mobile önde






Mobil oyun satışlarında büyük yükseliş!


 

2024 yılının ikinci ayında oyun alışverişlerindeki trend değişti ve yukarı yönlü bir ivme kazandı. Şubat 2024’te, bir önceki aya göre toplam oyun alışverişlerinde yüzde 17’lik bir artış yaşandı. Ayrıca 2023 Ocak ayına göre %15’lik bir artış gerçekleşti. Bu artışa etki eden en büyük unsur ise mobil oyun alışverişlerinin tekrar tercih edilmesi oldu. PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre sabit bir tutum sergilerken, uzun süredir negatif yönde ilerleyen mobil oyun alışverişlerinin yükselişe geçmesi heyecan yarattı.

Kategorik dağılım
 

PLATFORM

ARALIK 2023

OCAK 2024

ŞUBAT 2024

PC

%37

%40

%30

Konsol

%28

%26

%18

Mobil

%35

%34

%52


En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

Şubat ayında en çok alışveriş yapılan oyun PUBG Mobile oldu. PUBG Mobile’ı Garena Free Fire takip etti.
Şubat ayında en çok alışveriş yapılan iki oyunun Battle Royale türünde olması dikkat çekti ve en çok alışveriş yapılan ilk 10 oyundan üç oyun mobil oyunlar kategorisinde yer aldı.

1.      PUBG Mobile

2.      Garena Free Fire

3.      Counter-Strike 2

4.      Valorant

5.      League of Legends

6.      Apex Legends

7.      Metin 2

8.      World of Warcraft

9.      Lords Mobile

10.    Rise Online World

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde, Şubat ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti.

#

ARALIK 2023

OCAK 2024

ŞUBAT 2024

1

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2

Ankara

İzmir

İzmir

3

İzmir

Ankara

Ankara

4

Antalya

Antalya

Antalya

5

Bursa

Bursa

Bursa

Yaş aralığına göre dağılım

Şubat ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.
 

YAŞ

ARALIK 2023

OCAK 2024

ŞUBAT 2024

18-21

%11

%19

%8

21-30

%45

%49

%48

30+

%44

%42

%44

Cinsiyete göre dağılım

CİNSİYET

ARALIK 2023

OCAK 2024

ŞUBAT 2024

KADIN

%30

%32

%35

ERKEK

%70

%68

%65
Son Güncelleme: 07.03.2024 16:14
Anahtar Kelimeler:
Mobil Oyun
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