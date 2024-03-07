Mobil oyun satışlarında büyük yükseliş | PUBG Mobile önde

Mobil oyun satışlarında büyük yükseliş!
2024 yılının ikinci ayında oyun alışverişlerindeki trend değişti ve yukarı yönlü bir ivme kazandı. Şubat 2024’te, bir önceki aya göre toplam oyun alışverişlerinde yüzde 17’lik bir artış yaşandı. Ayrıca 2023 Ocak ayına göre %15’lik bir artış gerçekleşti. Bu artışa etki eden en büyük unsur ise mobil oyun alışverişlerinin tekrar tercih edilmesi oldu. PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre sabit bir tutum sergilerken, uzun süredir negatif yönde ilerleyen mobil oyun alışverişlerinin yükselişe geçmesi heyecan yarattı.
Kategorik dağılım
|
PLATFORM
|
ARALIK 2023
|
OCAK 2024
|
ŞUBAT 2024
|
PC
|
%37
|
%40
|
%30
|
Konsol
|
%28
|
%26
|
%18
|
Mobil
|
%35
|
%34
|
%52
En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun
Şubat ayında en çok alışveriş yapılan oyun PUBG Mobile oldu. PUBG Mobile’ı Garena Free Fire takip etti.
Şubat ayında en çok alışveriş yapılan iki oyunun Battle Royale türünde olması dikkat çekti ve en çok alışveriş yapılan ilk 10 oyundan üç oyun mobil oyunlar kategorisinde yer aldı.
1. PUBG Mobile
2. Garena Free Fire
3. Counter-Strike 2
4. Valorant
5. League of Legends
6. Apex Legends
7. Metin 2
8. World of Warcraft
9. Lords Mobile
10. Rise Online World
İllere göre dağılım
Oyun alışverişlerinde, Şubat ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti.
|
#
|
ARALIK 2023
|
OCAK 2024
|
ŞUBAT 2024
|
1
|
İstanbul
|
İstanbul
|
İstanbul
|
2
|
Ankara
|
İzmir
|
İzmir
|
3
|
İzmir
|
Ankara
|
Ankara
|
4
|
Antalya
|
Antalya
|
Antalya
|
5
|
Bursa
|
Bursa
|
Bursa
Yaş aralığına göre dağılım
Şubat ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.
|
YAŞ
|
ARALIK 2023
|
OCAK 2024
|
ŞUBAT 2024
|
18-21
|
%11
|
%19
|
%8
|
21-30
|
%45
|
%49
|
%48
|
30+
|
%44
|
%42
|
%44
Cinsiyete göre dağılım
|
CİNSİYET
|
ARALIK 2023
|
OCAK 2024
|
ŞUBAT 2024
|
KADIN
|
%30
|
%32
|
%35
|
ERKEK
|
%70
|
%68
|
%65