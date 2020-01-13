Mobilefest 2021 yılında kapılarını ikinci kez açacak

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında dünyada ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve mobil uygulama dünyasının tüm bileşenlerini bir araya getiren Mobilefest, ikinci organizasyonunu 2021 yılında gerçekleştirecek. Girişimcilik, yazılım, iş ve teknoloji alanlarının fikir liderlerini İstanbul Kongre Merkezi’nde buluşturacak olan etkinlik, 14-16 Ocak 2021 tarihleri arasında, yeni nesil fuarcılık anlayışını teknoloji ile birleştiren expoHIS tarafından düzenlenecek.



Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest, ikinci organizasyonu için hazırlıklarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Google, Facebook, Türk Telekom gibi teknoloji devlerinin çatı sponsorluğunda düzenlenen ve mobil uygulama konusunu Türkiye’nin gündemine taşıyan Mobilefest’in ikincisi 14-16 Ocak 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Mobil uygulama ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların bir araya gelmesini sağlayan ve bu alanda ülkemizdeki kalifiye iş gücünün artırılmasını amaçlayan Mobilefest, fuar, festival ve zirve yapılanmasını bir arada sunmuş ve sektör profesyonelleriyle teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Mobilefest’in ikincisi de ilk etkinlikte olduğu gibi, dünyanın en büyük 8 seyahat firmasından biri olan Japon kökenli HIS Türkiye’nin arkasında olduğu, yeni nesil fuarcılık anlayışını teknoloji ile birleştiren expoHIS tarafından düzenlenecek.

Sektörün nabzı Mobilefest’te atıyor



Global mobil teknolojiler alanının fikir liderlerini buluşturarak yepyeni işbirliklerinin oluşmasına destek veren Mobilefest ile girişimciler ve markalar yine, ürün ve hizmetlerini global pazarlara sunma fırsatını yakalayacaklar. Geçtiğimiz yıl da Türkiye’nin 3 GSM operatörünün ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı’nın katılımıyla gerçekleşen 5G Paneli gibi oturumlarla sektörün gündemine Mobilefest ışık tutmuştu. 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk kez, üç operatörün ortaklığında İstanbul Havalimanı’nda uygulanacağı haberi ilk kez Mobilefest ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Zengin içerikli ve renkli bir fuar kurgusu

Etkinliğin içeriğine ilişkin bilgi veren expoHİS Direktörü Kenan Onak, Mobilefest’in 6 bin metrekarelik fuar alanında, 300’den fazla katılımcı firmayla gerçekleştirilmesini planladıklarını kaydetti. Onak, “Etkinliğin 10 binden fazla sektör profesyonelini ağırlamasını hedefliyoruz. Mobil teknolojiler alanında çalışan girişimciler ve teknoloji firmaları, kuluçka merkezi bulunan şirketler, 360 derece çalışma yapan yaratıcı ve dijital ajanslar ve start-up’lar Mobilefest’in ikinci organizasyonunda da ağırlıklı ziyaretçi profilini oluşturacak” dedi. Onak, “Son derece zengin bir içerikle, renkli bir fuar kurgusu gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

B2B buluşmalar, uygulama lansmanları, ufuk açan keynote konuşmalar, panel ve konferanslarla zengin bir içerikle kurumsal dünyaya hitap edecek olan Mobilefest, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ikinci etkinlikte de karar vericileri ve kamunun önde gelen yöneticilerini ağırlayacak. Diğer yandan, fuar ve festival tarafında ise teknoloji meraklılarına keyifli vakit geçirtecek renkli aktivitelerle dikkatleri üzerine çekecek.

Influencer’lar, ünlüler ve yarışmalarla bir cazibe merkezi

Katılımcıların mobil teknolojiler alanında yepyeni bilgiler öğrenirken bir yandan da keyifli vakit geçirecekleri workshoplar, etkinlikler ve yarışmalarla Mobilefest, girişimcilik alanına ilgi duyanlar için adeta bir cazibe merkezi konumunda olacak. İlk organizasyonda Start-up Ödül Töreni ile ilgi toplayan Mobilefest bu kez ise Aplikasyon Ödül Töreni ile bu alanda çözüm geliştiren yazılımcı ve girişimcileri ödüllendirerek gelecek başarıları için destek sunacak.