Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Modem Wifi şifresini paylaşanlar iki kere düşünsün

Ortak internet kullananlar, komşuları ile modem şifresini paylaşanlar, wifi şifresini 123456 olarak kullanmakta ısrar edenler bu haber sizin için.

09 Ocak 2020 Perşembe 12:31
Modem Wifi şifresini paylaşanlar iki kere düşünsün

Modem Wifi şifresini paylaşanlar iki kere düşünsün

Yargıtay, emsal niteliğinde bir kararla wifi şifresini ortak kullananları çok yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Sosyal medya üzerinden yürütülen saldırı ve hakaretlerde, IP sahibi de tazminat ödeyecek. Komşuları, arkadaşları ile wifi şifresini paylaşanlar, artık komşularınızın, arkadaşlarınızın sosyal medyada işlediği suçlara siz de ortak olacaksınız..

Yargıtay, sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Uzmanlar, emsal nitelikteki kararla birlikte, internet abonelerinin muhtemel bir davayla karşılaşmamak için şifrelerini herkesle paylaşmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

Sosyal paylaşım platformu Facebook sayfasına küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderildiğini gören vatandaş, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı, suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğunu dile getirdi.

Bu hakaret ve küfürler nedeniyle yapılan yargılamada davalıların cezalandırılmasına karar verildiğini, kararın kesinleştiğini, bu haksız eylem neticesinde kişilik hakkının zedelendiğini belirterek, manevi tazminat talebinde bulundu.

Bilgisayarın internete bağlandığı hattın sahibi olan davalılar ise davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Davalıların davacıyı hiç tanımıyor olmaları, sosyal, fiziki olarak aralarında manevi tazminata konu eylemi işlemelerini gerektirir bir ilişkinin olmaması, davalıların kişiliği, yapmış oldukları meslek her iki davalının da birbirini tanımamaları birlikte değerlendirildiğinde; manevi tazminata konu fiilin davalılar tarafından işlendiği hususunda yeterli kanıya ulaşılmadığına hükmetti.


Ceza Mahkemesi'nce davalı hakkında verilen HAGB kararının hukuk hakimini bağlamayacağına, diğer davalı hakkında ise verilen kesin hükmün Yargıtay denetiminden geçmeksizin kesinleştiği, bu davalı yönünden verilen hükmün de hukuk hakimini bağlamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Kararı davacı temyiz etti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının Facebook sayfasına sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderildiği hatırlatıldı. Suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğu, davacının e-posta ve Facebook adreslerine mail ve mesaj atıldığı saatlerde, mailin ve mesajın bırakıldığı mail adresine davalıların internete çıkış yaptıkları IP adresi üzerinden bağlantı yapıldığı anlaşıldığı vurgulandı.

Dava konusu mesajların gönderilmesinden hat sahibi davalıların sorumlu olduğunun belirtildiği kararda; "Bu nedenle; gönderilen mesajlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her iki davalının da yazılan mesajlardan sorumlu olduğu kabul edilmeli ve uygun bir miktar manevi tazminata hüküm edilmelidir. Bu yön gözetilmeden yanılgılı gerekçe ile davanın tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle bozulmasına oy birliğiyle karar verildi." denildi.

Uyurken modeminizi kapatmayı unutmayın
Uyurken modeminizi kapatmayı unutmayın
Modeminizi hemen kapatıp açın!
Modeminizi hemen kapatıp açın!
Elektrik kesintisi için abonenin ihbarına gerek kalmayacak
Elektrik kesintisi için abonenin ihbarına gerek kalmayacak
4.5 yetmedi 5G geliyor: TÜBİTAK 5G için kolları sıvadı
4.5 yetmedi 5G geliyor: TÜBİTAK 5G için kolları sıvadı
Samsung, Galaxy S5, 11 Nisan'da piyasada
Samsung, Galaxy S5, 11 Nisan'da piyasada
Çin malı ütülerden casus cihazı çıktı
Çin malı ütülerden casus cihazı çıktı
ZyXEL'den kullanıcı dostu yeni modem
ZyXEL'den kullanıcı dostu yeni modem
ZyXEL'den, yeni nesil modem: P-660HNU-F​1
ZyXEL'den, yeni nesil modem: P-660HNU-F​1
Anahtar Kelimeler:
Modem WifiModem Wifi şifresiFacebookFacebook HakaretSosyal MedyaYargıtay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan gibi hareket eden ilk teslimat robotu Digit göreve hazır
İnsan gibi hareket eden ilk teslimat robotu Digit göreve hazır
İBB ve Vodafone'den kodlama minibüsü
İBB ve Vodafone'den kodlama minibüsü
Acer, Stüdyo Kalitesinde Ses Sunan B250i Taşınabilir LED Projektörünü Duyurdu
Acer, Stüdyo Kalitesinde Ses Sunan B250i Taşınabilir LED Projektörünü Duyurdu
OPPO, Sıla reklamları ile satış rekoru kırdı 
OPPO, Sıla reklamları ile satış rekoru kırdı 
Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı
Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Kaspersky'e göre şirketlerin BT güvenlik bütçeleri yetersiz
Kaspersky'e göre şirketlerin BT güvenlik bütçeleri yetersiz
Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi
Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi
Yaşlıların dolandırıcılıktan korunabilmeleri için 5 ipucu
Yaşlıların dolandırıcılıktan korunabilmeleri için 5 ipucu
Yeni yıla yeni kahve makinaları Fakir'den
Yeni yıla yeni kahve makinaları Fakir'den

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim