NASA Space Adventure Sergisi İstanbul’a geliyor

NASA Space Adventure Sergisi Metropol İstanbul’a geliyor

Uzay çalışmalarına yön veren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Space Adventure sergisi Kasım ayında Ataşehir’de bulunan Metropol İstanbul’da açılıyor. Bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi; ziyaretçilerini, evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

Yeni nesil uzay sergisi NASA Space Adventure, İtalya’dan sonra 16 Kasım’da İstanbul’da meraklılarıyla buluşuyor.

Hupalupa EXPO tarafından 2300 m2 büyüklüğünde alana kurulan sergi, NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapıyor. 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Space Adventure Sergisi’nde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor. Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek aytaşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

Rehberli turlar ile ilgi çekici uzay hikayelerini dinleme şansı sunan, VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Space Adventure, birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına ilham veren, heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi yaşatıyor.