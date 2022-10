Nolto Bilişim 2022 Etkinliği Yüksek Katılım İle Gerçekleşti

Sektörünün hızlı büyüyen firmaları arasındaki Nolto Bilişim, 2022 ICT Markaları ile Buluşma Etkinliği’ni gerçekleştirdi. Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikğe büyük ilgi olduğu görüldü. Telekomünikasyon ve Bilişim sekötrünün öne çıkan markalarının sponsor olduğu etkinlikte, yeni trendler, öne çıkan hizmetler ve genel olarak sektör hakkında sunumlar yapıldı.

Dünya’nın lider Telefon Santrali, IP Santral, Bulut Santral ve VoIP Gateway üreticisi Yeastar’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte, Nolto Bilişim’in distribütörü ve iş ortağı olduğu Jabra, Ruijie, Flyingvoice, Yealink ve Fanvil gibi önemli üreticiler diğer sponsorlar arasındaydı.

Sektörün Önemli Bilişim ve Telekomünikasyon Markaları Bir Aradaydı

Yealink, IP Dect Telsiz Telefon Modelleri, Video Konferans çözümleri tanıtıldı.

Fanvil, Yeni IP Telefon modelleri ve IP Interkom ürünleri üzerine sunum gerçekleşti.

, Video Konferans, Telekonferans, profesyonel ofis kulaklıkları ile hibrit ve uzaktan çalışma üzerine konuşuldu.

Ruijie ve Reyee’nin, Switch, Router ve Access Point ürünlerinin avantajları anlatıldı.

Flyingvoice, kablosuz iletişim çözümleri, Wi-Fi IP Telefon ürünleri sergilendi.

Yeastar, Telefon Santrali Yazılımı, Microsoft Teams Entegrasyonu, CRM Entegrasyonu, Bulut Santral, Bulut Çarı Merkezi, siber güvenlik ve uzaktan çalışma çözümleri yanında yeni 5G CPE ürünü vurgulandı.

Sektörün Öne Çıkan Firmaları Katılım Sağladı

