NVIDIA Teknolojisiyle Dolu Call of Duty | Black Ops Cold War



En yeni GeForce Game Ready sürücüsü, maksimum performans ve sorunsuz oyun deneyimi sağlamak için GeForce oyuncularına Call of Duty: Black Ops Cold War için Oyuna Hazır özelliğini kazandırıyor. Call of Duty: Black Ops Cold War, ışın izleme ve NVIDIA Reflex, NVIDIA DLSS, NVIDIA Highlights ve NVIDIA Ansel dahil NVIDIA teknolojilerini destekliyor. Ayrıca GeForce RTX 3080 veya 3090 ekran kartı satın alan oyuncular Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa ücretsiz sahip oluyor.

Bu sürücü Destiny 2 için NVIDIA Reflex desteğini içeriyor ve Assassin'in Creed Valhalla ve Godfall için en iyi deneyimi sunuyor. Sürücü güncellemesi aynı zamanda dört yeni G-SYNC Uyumlu Ekran desteğini de içeriyor.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" NVIDIA Teknolojisiyle Dolu

Call of Duty: Black Ops Cold War, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok NVIDIA teknolojisine sahip:

Daha sürükleyici bir oyun deneyimi için RTX hızlandırmalı DirectX Ultimate ışın izlemeli ortam kapatma, yerel gölgeler ve güneş gölgeleri efektleriGüzel ve net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırmak için NVIDIA DLSSSistem gecikmesini azaltmak için NVIDIA ReflexBenzersiz yüksek çözünürlüklü görüntüler çekmeye olanak tanıyan NVIDIA AnselEn eğlenceli oyun içi anların otomatik olarak kaydedilmesini ve kaydedilmesini sağlayan Multiplayer'da NVIDIA Highlights"Destiny 2", NVIDIA Reflex ile Daha Hızlı Yanıt Veriyor

PC yanıt verme hızını üst düzeyde yakalamak için geliştirilen ve sistem gecikmesini azaltan bir teknoloji olan NVIDIA Reflex, yeni sürücü güncellemesiyle ve Destiny 2 oyun güncellemesinin yayınlanmasıyla oyuncuların yanıt verme hızını %49'a kadar artırıyor.

Dört Yeni G-SYNC Uyumlu Ekran

G-SYNC Uyumlu programı, G-SYNC ekosistemini genişletiyor ve tutarlılık getirmeyi ve hangi ekranların iyi bir giriş seviyesi değişken yenileme hızı (VRR) deneyimi sağlayacağı konusunda tüketicileri eğitmeyi amaçlıyor. G-SYNC uyumlu monitörlerin arasına Acer CP3271U V, Asus XG27AQ, MSI MAG274QR ve Xiaomi Mi 245 HF katıldı.

G-SYNC Uyumlu program kapsamında NVIDIA, AdaptiveSync protokolünü destekleyen monitörlerdeki deneyimi doğrulamak için monitör OEM'leri ile birlikte çalışıyor. Bu testi geçen monitörler “G-SYNC Uyumlu” olarak belirleniyor. 4 yeni monitörün katılmasıyla toplamda 98’e ulaşan G-SYNC uyumlu ekranların tam listesine linkten ulaşılabiliyor.

NVIDIA Game Ready Sürücüleri Hakkında

Game Ready Sürücüler, çoğu büyük oyun için lansman günü ya da öncesinde hazırlanarak en iyi performans ve kusursuz oyun deneyimi sunmak üzere ayarlanıyor. Tüm NVIDIA Game Ready Sürücüleri, Microsoft WHQL sertifikalı olarak yayınlanıyor.