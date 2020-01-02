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OPPO, Sıla reklamları ile satış rekoru kırdı 

Dünyaca ünlü akıllı telefon markası OPPO’nun, başarılı şarkıcı Sıla ile yapmış olduğu iş birliği ürünlerin satış performansını rekor seviyede artırdı. OPPO’nun “A Serisi 2020” ve “Reno2” modelleri Avrupa bölgesinde en çok Türkiye’de sattı.

02 Ocak 2020 Perşembe 10:27
OPPO, Sıla reklamları ile satış rekoru kırdı 

OPPO, Sıla reklamları ile satış rekoru kırdı 


 

OPPO’nun yenilikçi özelliklere sahip akıllı telefonları için yaptığı tanıtım kampanyaları, markanın hem popülerliğini hem de Türkiye’deki pazar payını artıyor. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren lider akıllı telefon markası OPPO 2019 yılında girdiği Türkiye pazarında “A Serisi 2020” ve “Reno2” modellerinin tanıtımı için başarılı şarkıcı Sıla ile yapmış olduğu iş birliği ürünlerin satış performansına dikkat çekici bir etkide bulundu. Türkiye pazarına ayrı bir önem vererek ilk kez bir yerel reklam kampanyası gerçekleştiren OPPO, hizmet verdiği kültüre hitap eden kampanyaları ile kullanıcılarının gönlünde taht kurdu. Yaptığı bu etkileyici girişimlerin karşılığını da Avrupa bölgeleri içerisinde ilk yılı olan Türkiye’de satış rekoru başarısıyla aldı.

Sıla’nın rol aldığı ve büyük beğeni toplayan reklam kampanyalarının ardından tüketiciler OPPO ürünlerine büyük ilgi gösterdi. İlk reklam filminde, OPPO’nun “A Serisi 2020” telefonuyla içindeki yeteneği ortaya çıkaran ve fotoğrafçı olan Sıla, ikinci reklam filminde ise bambaşka bir senaryo ile karşımıza çıktı. Türk edebiyatının usta ismi Orhan Veli’nin “Bir İş Var” şiirini Sıla’dan dinlediğimiz ikinci reklam filminde Sıla’ya, ünlü model Didem Soydan, başarılı oyuncular Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik etti.

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: “Avrupa bölgesinde ilk defa Türkiye pazarında yerel bir kampanya yaptık”

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, yaptıkları reklam kampanyalarının etkisi hakkında şunları söyledi: “Yeni ‘A Serisi 2020’ modellerimizi duyurmak için OPPO’nun Avrupa bölgesinde ilk defa yerel bir kampanya yaptık. Avrupa pazarında, Türkiye’ye ayrı bir önem veriyoruz. Bunu, OPPO’nun merkez yönetimine de ifade ettik. Türkiye’de yerelleşmemiz gerektiğini söyledik. Böylece ortaya başarılı iki kampanya çıktı. Sıla ile yaptığımız başarılı reklam kampanyaları sayesinde OPPO’nun ismi artık daha çok biliniyor. Bugün ‘OPPO nasıl bir markadır’ dediğimizde; ‘Kamerası güzel olan telefon’ cevaplarını alıyoruz. Son olarak yeni ‘Reno2 serisi’ kullanıcılarla buluşurken, biz yine yerel reklamlarla devam etmek istedik. Bu kez Sıla’nın yanı sıra Didem Soydan, Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerle iş birliği yaptık. Bu iş birliklerinin etkisi ile ‘A Serisi 2020’ ve ‘Reno2’ modellerinde OPPO Türkiye olarak Avrupa bölgesinde satış rekoruna imza attık.”

Weijian Zhou, 2020’de de yeni ürünleri teknoloji severlerle buluşturmaya ve Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
OppoSıla
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