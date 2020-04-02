Ortaokul öğrencilerinden sensörlü dezenfektan

Koronavirüs nedeniyle şu an anda el hijyeninin çok önemli olduğunu belirten Ecrin Gün, “Ben de elimi sık sık dezenfekte ediyorum. Fakat dezenfektanı kullanırken elimizle bastığımız yere farklı insanlar da elleriyle temas ediyorlar. Bu virüsün yayılmasını hızlandırabiliyor. Ben de bu bulaşma riskini en aza indirmek için bir proje yaptım” dedi.

Ultrasonik sensörler, servo motor, ip gibi çeşitli materyaller kullanarak projesini gerçekleştirdiğini ifade eden Tink Koleji 6. sınıf öğrencisi Poyraz Öztok ise “Sensör el gördüğünden dezenfektanı sıkıyor. Bu sayede dokunmadan elimizi temizlemiş oluruz” diye bilgi verdi.

Tink Kurucusu Zeynep Dereli ise Ecrin Gün ve Poyraz Öztok için “Genel olarak Ecrin ve Poyraz, her zaman üretken tarafta olmayı seçiyor, yenilikçi fikirler üretiyorlardı. Tink’le beraber bu üretkenliklerini sunum ve proje tarafına da geçirmeyi öğrendiler” dedi. Bu sayede Ecrin Gün’ün Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) Kadro robotik takımına seçildiğini dikkat çeken Dereli, “Hayatındaki önceliği bilim insanı olmak. Fiziğe ve matematiğe oldukça ilgili ve sevdiği dersler arasında” diye konuştu.