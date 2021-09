Osram, inovatif ürünleri ile sürücülere destek oluyor

Dünyanın lider teknoloji şirketlerinden ams Osram, inovatif ve akıllı yaklaşımlarla geliştirdiği ürünleriyle sürücülerin her zaman yanında oluyor. Arabadaki kirli havayı temizleyen, biten akülere ve inen lastiklere çözüm olan yeni teknolojiler, konforlu ve güvenli yolculukların da kapısını aralıyor.

Araç kullanımında sorunların başında lastik inmesi, akü bitmesi ve araç içi hava kalitesizliğinin artması geliyor. Özellikle pandemi ile birlikte artan özel araç kullanımı, araçlarda yaşanan teknik sorunlarla daha çok karşılaşılmasına neden oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de her 10 araç kullanıcısının 8’inin mutlaka lastiği ile ilgili sorun yaşadığını, her 10 araç kullanıcısından 5’inin akü bitmesi sorunuyla uğraştığını her 10 araç kullanıcısından 3’ünün ise araç içindeki havanın kalitesizliğinin artması sonucunda rahatsızlık yaşadığını ortaya koyuyor.

Güvenliği ve konforu tehdit eden bu sorunlara karşı ise yardımcı ürünler büyük önem taşıyor.

Sürücüler araçlarında yaşadıkları sıkıntılara karşı kullandıkları yardımcı ürünler ile bu sorunlara çözüm buluyor. Sürücüler, ürünlerin çok fonksiyonlu olmasını tercih ediyor ve bir ürünü satın alırken faydasının maksimum düzeyde olmasına dikkat ediyor.

Çok fonksiyonlu ürünler tercih ediliyor

ams Osram, ürettiği ürünlerle müşterilerinin hayat konforunu artırmayı ve yolculuklarını her daim güvenle yapabilmelerine imkan tanırken, ürünlerinin fonksiyonel özellikleriyle de dikkat çekiyor. Arabadaki kirli havayı temizleyen, biten akülere ve inen lastiklere çözüm olan yeni teknolojilerle ams Osram, konforlu ve güvenli yolculukları teşvik ediyor. Temiz havanın solunumuna AirZing Mini ile çözüm olurken, tam inik lastiğin 3 dakikadan daha kısa sürede şişirilmesini sağlayan TYREinflate kompresör çözümü ile son kullanıcıların büyük beğenisini kazanıyor. TYREinflate kompresör aynı zamanda fener olarak da sürücülerin yanında yer alıyor. BATTERYcare ailesi de akü bitmesini sorun olmaktan çıkararak akü boşalmalarında aracın kolayca çalıştırılması için güvenli, kompakt ve ekonomik teknolojiler sunuyor. BATTERYstart ürünü de aynı zamanda çift USB girişi ile hem şarj bankası olarak kullanılıyor hem de yüksek performanslı fener görevi üstleniyor.