OTAM’da Dijital Yaka Robot Personel Mesaiye Başladı

OTAM; beyaz yaka, mavi yaka derken dijital yaka robot personel dönemini başlattı. Otomotiv endüstrisine üç vardiya şeklinde hizmet veren Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), dijital yaka robot personellerin istihdamına yönelik çalışma başlattı.

OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “Dijital yaka robot personel, hem laboratuvarlarda yürütülen ar-ge ve test çalışmalarının aralıksız şekilde devam etmesine katkı sağlayacak, hem de beyaz ve mavi yaka personelin verimliliğini daha üst düzeye taşıyacak.” dedi.

Dijital yaka robot personel istihdamına yönelik laboratuvarlar arası işlerde kullanılmak üzere robot personellerin geliştirme çalışmalarına da ev sahipliği yapacaklarını belirten OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “Robot personel; Murat Ayrancı, Emre Çekiç ve Orhan Gazi Hafif tarafından kurulan Speedy Market adlı girişim tarafından geliştirildi. Robot personele mobil uygulama üzerinden kolayca talimat verebiliyorsunuz. Verilen talimatın ardından ilgili bölüme giden robot personel, istenen ürünleri, evrakları, cihazları teslim alıyor. Binanın kat planlarına ve asansör sistemine de entegre olabilen robot personel, en kısa zamanda istediklerinizi size getiriyor. Geldiğinde telefonunuza bildirim gönderiyor. Kapınızın önünde beklerken akıllı cihazlarınıza gelen bildirime dokunarak robot personelin kapağını açabiliyor ve ürünlerinizi, cihazlarınızı güvenle teslim alabiliyorsunuz. Ayrıca yolculuğu esnasında da tam olarak nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu yoğun iş sürecinde robot personele de diğer OTAM personeli gibi vardiya ve fazla mesai de yazılabilecek” dedi.

Robot personel, Kovid tedbirleri için uyaracak

OTAM’da 3 vardiya temposunda yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü bilgisini veren Ekrem Özcan, dijital yaka robot personel sayesinde beyaz ve mavi yaka personelin de katma değerli işlere daha çok vakit ayırabileceklerini belirterek, “OTAM’da bu yıl Ford, Renault, Honda başta olmak üzere, çeşitli markaların araç testlerinde dünyanın çevresini iki tur atacak kadar araç sürmüşüz. Ağır vasıta motor geliştirme çalışmalarının da 3 vardiya yürütüldüğü laboratuvarlarımızda, beyaz ve mavi yaka personelimiz sürekli testlerinin başında. Laboratuvarlar arası transfer gerektiren, testler için gereksinim duyulan sensörler, cihazlar, aletler, evraklar gibi transferlerde ayrıca ek personele ihtiyaç duyuluyor. Bu yorucu iş süreçlerinin tek vardiyadayken üstesinden gelinebiliyor ama 3 vardiya sisteminde dijital yaka robot personel daha verimli oluyor. Böylelikle beyaz ve mavi yaka personelimiz, katma değerli işlere daha çok vakit ayırabilecek. Ayrıca robot personel Kovid sürecinin hayatımıza kattığı tedbirlere uyum noktasında da ayrı bir katkı da sağlayacak. Robot personelden biz, laboratuvarlar arası çalışırken maske takılmasını, sosyal mesafeye uyum konularını da denetlemesini, ihlallerde gerekli uyarıları yapmasını ve raporlamasını istiyoruz. Bu konuda da bir başka girişim Pixselect’in çözümleriyle entegre çalışmasını planlıyoruz” dedi.

Müşteri, testlerini teknisyenin gözlüğüne bağlanarak izliyor

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi’nin ülkemizin otomotiv teknolojileri konusunda lider kuruluşları arasında yer alması için çalıştıklarını belirten Ekrem Özcan, “OTAM olarak dünyada üzerinde çalışılan son teknoloji ne ise, araştırıyor, yerli girişimlerimize deneyim ortamı sağlıyor ve müşterilerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Örneğin Uzaktan Yönetim Artırılmış Gerçeklik Platformumuzu testlerimize uzaktan bağlanma imkanı vermek için hayata geçirmiştik. Müşterilerimiz OTAM’a gelmeden uzaktan teknisyenimizin gözlüğüne internet üzerinden bağlanarak testlerine erişebiliyor, takip edebiliyor” dedi.

Yeni test merkezinin inşaatı sürüyor

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) bünyesinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Ekrem Özcan, “yeni test şubemiz OTAM TOSB Otomotiv Parçaları Test Merkezimizde de Dijital Yaka Robot Personeli istihdamı planlıyoruz. Bu senenin son çeyreğinde hizmet vermesini planladığımız şubede de otomotiv parçalarına yönelik çevresel, mekanik vb testler yürüteceğiz” dedi.

OTAM Hakkında

Faaliyetlerini İTÜ Ayazağa yerleşkesinde gerçekleştiren OTAM, Motorlar ve Taşıtlar Test Merkezi’nde; araç ve güç aktarma organları, titreşim ve akustik, dayanım ve ömür testlerinin yanında; elektrikli ve hibrit araçlar, bağlantılı-otonom araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri geliştirilmesi, taşıt elektrikli motoru geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına en yakın şartlarda simülasyon tabanlı test gibi alanlarda da mühendislik çözümleri sunuyor. İTÜ Vakfı şirketi OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) 2020’de yaşanan pandemi sürecine rağmen cirosunu da % 42 büyütmeyi başardı. OTAM’da bugüne kadar yapılan test sayısı 10 bini geçti. Elektrikli araç testlerinde de öncü olan şirket, 10.000nci testini, geçtiğimiz ay elektrikli ticari araca yönelik gerçekleştirmişti.