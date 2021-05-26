Oyun Girişimciliği Yarışması Next Game Startup 2021 Başlıyor



Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve 350 oyun geliştiricisinin katıldığı, Intel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup, 2. yılında Türkiye’nin büyüyen oyun pazarındaki genç ekiplere büyük fırsatlar sunmak üzere yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.



Genç ve yetenekli oyun geliştiricilerini desteklemek amacıyla düzenlenen Next Game Startup geçtiğimiz yıl yoğun ilgi görürken, hem mobil hem de PC platformuna oyun geliştiren genç ekipleri yatırımcılarla buluşturdu. 2020’de dereceye giren stüdyolar yarışmadan sonra aldıkları 1,25 Milyon TL yatırım ödülü ile oyunlarını mobil ve PC platformunda yayınlamak üzere ekiplerini genişleterek yollarına devam etme fırsatı yakaladı. Ayrıca yarışmanın sona ermesinin ardından başarılı olan stüdyolar toplam 9 Milyon TL değerinde değerleme ile yatırım alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl da Eylül ayında 90. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark’ta gerçekleştirilmesi planlanan finallere İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Yarışma süreci içerisinde eğitim programları, game jam, hikaye yarışması gibi etkinliklere de yer verecek olan Next Game Startup, dijital kanallardan canlı olarak Türkiye’de ve tüm dünyada takip edilebilecek.

Yarışmada katılımcıların başvuruları, alanında uzman isimlerden oluşan teknik jürinin yapacağı değerlendirmelerinin ardından önce ön elemeyi, ardından çeyrek ve yarı final etaplarını geçecekler. Yarışmada başvurular ise 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle başladı ve 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Online olarak startı verilecek yarışma süresince yapılacak eğitim seminerleri ve danışmanlık seanslarına katılan ekipler, sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk desteği alarak süreç boyunca pek çok alanda kendilerini geliştirme fırsatı da bulacak.

INTEL, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) ve Next In Game tarafından organize edilen yarışmaya Game Factory, WePlay Ventures ve Digi Game oyun sponsoru, Mobidictum ve FRPNET ise medya sponsoru olarak destek veriyor. Yarışmanın diğer destekçileri arasında İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, İzQ, İmza.com, Mad Rooster ve Oyunder yer alıyor.

Yarışmanın jüri üyeleri, ödül havuzu, eğitim programları, workshop konukları gibi detaylar da çok yakında duyurulacak.