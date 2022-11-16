Oyuncu klavyesi alırken nelere dikkat edilmeli

Oyuncu klavyesi alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar!

Oyun ekosistemi her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Oyuncular da ilginin giderek arttığı oyun dünyasında kıyasıya bir rekabet içerisinde mücadele ediyor. Bu rekabeti etkileyen en önemli faktörlerden birisi de oyuncu ekipmanları. Özellikle doğru oyuncu klavyesi seçimi oyunseverler için çeşitli avantajlar sağlıyor. SteelSeries Ülke Müdürü İlkay Tepe konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle beraber oyun sektörü de hızla büyümeye devam ediyor. Teknolojik altyapının gelişmesi, ekosistemdeki ürün çeşitliliğini de artırıyor. Oyunseverler farklı oyuncu ekipmanlarıyla aracılığıyla oyun performanslarını geliştirme fırsatını yakalıyor. Oyuncu klavyeleri de oyun performansının artırılması noktasında önemli bir yer tutuyor.

Oyun ekosisteminde birçok farklı klavye türü bulunuyor. Bu sebeple, kullanıcı tarafında oyuncu klavyelerinin özelliklerini ve modeller arasındaki farklılıkları bilmek seçim sürecini kolaylaştırabilir. Birçok farklı model ile çeşitli kullanım kolaylıklarından faydalanabilir ve rekabeti farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Switch türleri

Oyun klavyelerini seçerken dikkat edilmesi gereken ilk özellikler arasında switch türleri yer alıyor. Özellikle switch türleri arasındaki farklılıklar kullanıcı tarafında yeterince bilinmiyor. Bu sebeple birçok oyuncu, klavye seçimlerinde kararsızlık yaşayabiliyor. SteelSeries oyun klavyeleri; kırmızı mekanik, kahverengi mekanik, mavi mekanik, hibrit mekanik ve membran gibi switch türleriyle kullanıcılara birçok farklı olanak sağlıyor. Reaksiyon hızının kullanıcıları başarıya taşıdığı bir alanda iyileştirilmiş tepki hızı olan klavyeler başarının anahtarı olabilir.

Mini ve Kablosuz Modeller

Örneğin Apex Pro TKL Wireless modelinde, Omnipoint 2,0 ayarlanabilir anahtar sayesinde 11 kata kadar daha hızlı tepki imkanını yakalayabilir ve her tuşun duyarlılık süresini ayarlayabilirsiniz. Öte yandan, oyuncular Apex Pro mekanik klavyeyle 8 kat daha hızlı yanıt, 5 kat daha hızlı harekete geçme ve 2 kat daha fazla dayanıklık imkanını yakalayabilirsiniz. Farklı switch türleriyle oyun esnasında daha hızlı hareket edebilir ve oyun içerisindeki aksiyonlara daha hızlı bir biçimde reaksiyon verebilirsiniz.

Mini modeller alan tasarrufu konusunda oldukça işlevsel. Oyuncular oyun esnasında masa üstündeki farelerini sıklıkla hareket ettiriyorlar. Özellikle ani hareketlerde farenin alanda geniş bir alanda hareket edebilmesi oyunseverlere ekstra hareket kabiliyeti tanıyor. Apex 9 Mini modeli tuşların yanına basılmış ikincil işlevlerle tam boy klavyedeki kabiliyetlerin korunmasını sağlıyor.

Kablosuz modeller de kullanıcıya birçok açıdan kolaylık sağlıyor. 2.4 GHz bağlantı hızı ve kesintisiz Bluetooth özelliğiyle gecikmesiz bir performans yakalayabilirsiniz. Ekranla aranızdaki mesafeyi kaldıran kablosuz modeller, oyunculara kullanıcı dostu bir kullanım imkanını da sağlıyor.

Gelişmiş dayanıklılık ile uzun ömürlü kullanım

Oyuncu klavyenizi satın alırken kullanım süresini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Oyunseverler uzun saatler boyunca klavye kullanıyor. Bu kapsamda klavyelerin yıpranma sürelerini ve dayanıklılık seviyelerini incelemek de klavye seçimlerinde büyük bir önem taşıyor. Uzun süreli kullanılan klavyeler, oyuncuların tuşlara adaptasyon sağlaması ve sürekli olarak klavye değiştirmemesi açısından da oldukça önemli.

Apex 9 TKL modelinde kullanım ömrünü uzatabilmek için tamamen değiştirilebilir anahtarlardan faydalanılmıştır. Dayanaklılığı etkileyen bir diğer faktör de doğru materyal kullanımıdır. SteelSeries Apex 9 TKL modelinde savaş jetlerinde kullanılan metal plaka kullanılmıştır.

Ergonomik Yapı

Oyuncuların oyun esnasında belirli bir hareket örüntüsünü takip etmeleri ve uzun süreler boyunca sabit pozisyonda kalmaları bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Bunu önlemek için de oyuncu sağlığını destekleyecek ergonomik klavyeler kullanılması gerekiyor. Bu noktada bileklerinizi, parmaklarınızı ve genel pozisyonunuzu destekleyecek bir klavye seçimi yapmak sağlıklı olacaktır. Klavyelerde yükseklik ayarlı eğme ayaklarının bulunması da oyuncuların sağlığını korumaya yardımcı olabilir.