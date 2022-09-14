

Oyuncular ve Kıtalar Buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen, OGEM ve Medya AŞ. tarafından desteklenen Gaming İstanbul 2022, oyuncular ve oyun sektörünün devlerini bir araya getirecek. Oyun profesyonelleri ve serbest oyun geliştiriciler de Gaming İstanbul’da buluşarak amatör oyunculara ilham kaynağı olacak. Oyun alanında kendini geliştirmek isteyenler için fırsat olan Gaming İstanbul, aynı zamanda eğlenceli anlar ve sürpriz ödüllerle ziyaretçilerin yüzünü güldürecek.

ÜNLÜ YAYINCILAR KATILIMCILARLA OYUN OYNAYACAK

Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 16-17-18 Eylül’de gerçekleşecek Gaming İstanbul, bu yıl da ünlü yayıncılara ev sahipliği yapıyor. Milyonlarca takipçisi olan Pelin ‘‘PqueeN’’ Baynazoğlu, Tuna ‘’Pintipanda’’ Akşen, Can Sungur, Murat ‘’Ejderha’’ Sönmez, Alp ‘‘H1vezZz!’’ Kocaman ilk açıklanan isimler arasında. PqueeN, Pintipanda ve Can Sungur bu yıl takipçilerine özel bir sürpriz yaparak Gaming İstanbul Influencer Sahnesi’nde ziyaretçilerle buluşacaklar.

300 KİŞİLİK ‘LAN PARTY’

Bu yılın en büyük etkinliği ‘LAN PARTY’. 200 kişilik serbest katılımlı ‘Bilgisayarını-telefonunu al gel’ turnuvası düzenlenecek. Aynı anda 300 kişi belirlenen online oyunları oynayarak turnuvada kıran kırana mücadele edecek. Kazananlara süpriz hediyeler verilecek.

‘RISE ONLINE’ BÜYÜK SÜPRİZLERLE GELİYOR

PROFESYONEL OYUNCULAR TOPLANACAK

Gaming İstanbul’un bu yıl oyun severlere en büyük sürprizi Rise Online. Blockchain tabanlı rol yapma oyunu Rise Online, büyük bir etkinlik alanı ve Gaming İstanbul ziyaretçilerine özel sürprizlerle bu yıl etkinliğin en önemli katılımcılarından biri. Aorus (Gigabyte), Red Bull, Unity, Aerosoft, Codeo, LG, Stargate, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun İnkübasyon Merkezi BUG Lab TEKMER, Ancient Gears, Upgrade Entertainment, Wendigo Games, Gizala, Digigame Startup Studio, Zindhu, FRPNET, Enucuzoyun, Bestgameprice, Yuvamız İstanbul gibi marka ve oyunların yanı sıra Türkiye’nin en popüler jam etkinliği Mağara Jam de Gaming İstanbul’daki yerini alıyor. Ancient Gears firması tarafından geliştirilen ve oyuncuların karşısına demo versiyonuyla dünyada ilk defa Gaming İstanbul’da çıkacak olan Sümer mitolojisi kökenli macera oyunu Adanath da bu yılın katılımcıları arasında.

Gaming İstanbul, açılışını etkinlikten bir gün önce 15 Eylül tarihinde uluslararası oyun profesyonellerine özel Mobile Growth Summit etkinliğiyle yapacak. Oyun sektörü profesyonellerinin mobil oyun sektörüne yönelik konferans, seminer ve iş geliştirme toplantılarında bir araya gelebilmelerine olanak sağlayan Global Growth Summit’e üst düzey 200 yönetici katılacak. Oyun profesyonellerinin buluşmaları, 16-18 Eylül boyunca Gaming İstanbul alanının içindeki Indieway’de devam edecek. Indieway katılımcılara seminerler, MeetToMatch uygulamasıyla toplantı planlama, randevulaşma, kendi bağlantılarını kurma imkanları tanıyor.

POKEMON GO İLE ÖZEL ÖDÜLLER

Bu yıl Gaming İstanbul alanı oyun içinde yaratılacak. Yalnızca Gaming İstanbul’a özel G, I, S, T harf karakterleri oyuna eklenecek. Bu karakterler yalnızca Gaming İstanbul içinde ve süresince ulaşılabilir olacak. Etkinlik alanının çevresinde özel karakterler avlanabilecek. Kapalı alan içinde de Poke Stop ve şarj istasyonları kurulacak, ziyaretçilere özel aktivasyonlar yapılacak.

GELİŞTİRİCİLERE, USTALARA, ÇIRAKLARA İBB DESTEĞİ

Gaming İstanbul 2022’de oyun ve genç kültürüne yönelik üretim yapan zanaatkarlar için özel bir alan var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kurulan Gaming İstanbul Geek Culture alanında zanaatkarlar, el yapımı ürünlerini yaklaşık 100.000 ziyaretçi ile buluşturabilecek. Yoğun talep üzerine büyütülen serbest geliştiricilere özel Indie Alanı sponsorluğunu üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin oyun geliştirme kuluçka merkezi OGEM, genç ekipler için farklı alanlarda etkinlikler düzenleyecek.