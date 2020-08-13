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Oyunfor'dan ağustos ayı boyunca sürecek indirim festivali

Dijital oyun mağazası Oyunfor.com, Türkiye’nin en çok oynanan oyunlarında yüzde 81’e varan indirimleri duyurdu.

13 Ağustos 2020 Perşembe 16:05
Oyunfor'dan ağustos ayı boyunca sürecek indirim festivali

Oyunfor'dan ağustos ayı boyunca sürecek indirim festivali

Electronic Arts, Gameforge, Origin, Steam oyunlarının yanı sıra, PUBG Mobile ve League of Legends gibi popüler oyunlar ve ilgili içerikleri de bu ayın sonuna kadar Oyunfor’dan indirimli olarak satın alınabiliyor.

Türkiye’de 85 oyunun yetkili satıcısı olan Oyunfor, ağustos sonuna kadar sürecek indirim kampanyasıyla oyunseverleri sevindirecek.

Kampanyada Electronic Arts ve Gameforge gibi şirketlerin yapımlarının yanı sıra, Origin ve Steam mağazalarındaki oyunlar ile PUBG ve League of Legends gibi tüm dünyada en çok oynananlar listesinin başında yer alan oyunlar da yer alıyor.

Ayrıca, Oyunfor, özel bir kod ile bazı oyunlarda e-pin, UC ve Riot pin alımlarında da ağustos bitene kadar yüzde 5’lik indirim uygulayacak.

İnternette güvenli oyun alışverişi yapmak için ipuçları

İndirim kampanyasını değerlendiren Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Oyunfor.com olarak 85 oyun firmasının yetkili satıcısıyız. Oyunları doğrudan üretici firmadan almamız sebebiyle müşterilerimiz güven problemi yaşamıyorlar. Firmalarla yaptığımız anlaşmalar sonucunda aldığımız promosyonları da kullanıcılarımıza indirim olarak yansıtıyoruz. Oyunların çoğu euro ve dolar fiyatlandırmasıyla satıldığından, artan kurlardan dolayı fiyatlardan şikayetçi olan Türk oyuncularının yardımına koşuyoruz ve özel indirimler uyguluyoruz” dedi.

Oyun alışverişlerindeki güvenlik endişeleri hakkında da konuşan Dumanoğlu, “Maalesef internet ortamında çok güvenli olmayan satış noktaları var ve kullanıcılar bu noktalardan alışveriş yapınca mağdur olabiliyorlar. Kullanıcıların dikkat etmeleri gereken nokta, satın almak istedikleri platformun en az iki - üç büyük oyun firmasıyla ya da platformla anlaşmalı olmasıdır. Bu anlaşmaları oyun firmalarının ya da platformların web sitelerinden de kontrol edebilirler. Biz kodları ilk kaynaktan aldığımız için kullanıcılarımız herhangi bir sorun yaşamıyor. Bu firmaların kod yükleme alanlarında Oyunfor.com logosu veya ismi de mevcut, bu da oyunseverlere güven veriyor. Örnek olarak Gameforge firmasının herhangi bir oyununa giren bir kullanıcı, kod yükleme alanında Oyunfor.com logosu veya ismini görebilmektedir. Ayrıca oyunseverlere ek bir yardım seçeneği daha sunuyoruz: Örneğin herhangi bir dikkatsizlik ile yanlış işlem yapmaları veya kod yükleme için kullanılan hesaplarını unutmaları halinde, Oyunfor.com destek üzerinden bizimle iletişim kurduklarında, 24 saat içinde üretici firmayla iletişime geçerek sorunun çözülmesini sağlıyoruz” dedi.

Oyunfor - Ağustos oyun indirimleri

Oyunfor’un indirim tarihleri ve oranlarını aşağıda görebilirsiniz.

Electronic Arts (EA) ve Origin oyunları (12-17 Ağustos)

Oyun

Sistem

Platform

İndirim oranı

Fiyat

FIFA 2020

PC

Origin

%77

115 TL

The Sims 4

PC

Origin

%72

99 TL

Battlefield V

PC

Origin

%81

99 TL

Anthem

PC

Origin

%81

81 TL

Star Wars Battlefront II

PC

Origin

%67

99 TL

Steam oyunları (12-30 Ağustos)

Oyun

Sistem

Platform

İndirim oranı

Fiyat

PUBG

PC

Steam

%57

37,50 TL

PUBG Survivor Pass 8 Payback

PC

Steam

%5

42,75 TL

Horizon Zero Dawn Complete Edition

PC

Steam

%28

199 TL

Özel kod ile indirim (12-30 Ağustos)

- Gameforge oyunları (Metin2, Aion, OGame, Ikariam, King Age)

- PUBG Mobile

- Valorant

- League of Legends

- Legends of Runeterra

Özel kod indiriminden faydalanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

- Oyunfor.com ana sayfasından Üye Ol’a tıklayarak siteye üye olun.

- Sepetim sayfasında “Kodu kullan” alanına “oyunfor” kodunu girin.

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