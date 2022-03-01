'Oyunlarda NFT'nin Bugünü ve Yarını





Türkiye'nin öncü oyun ve e-ticaret sitelerinden oyunfor'un Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, son dönemin popüler başlıklarından olan ve ‘NFT’ olarak bilinen ‘Non-fungible Token’ın oyun açılımı hakkında açıklamalarda bulundu.



Sizi tanımayanlar için kendinizden ve Oyunfor’dan bahsedebilir misiniz?

Tabii ki. Sakarya Üniversitesi - İç Mimarlık ve Anadolu Üniversitesi - İşletme mezunuyum. 10 yıl boyunca oyunfor.com'un tüm departmanlarında çalışma fırsatı buldum. Uzun bir süredir şirketin Genel Müdürlüğü’nü yürütüyorum. 10 yıldır e-ticaret hizmeti veren Oyunfor; Google Play, Microsoft, Steam, Tencent, Gameforge, Ubisoft, Konami ve Riot Games gibi global markaların içinde yer aldığı 85’in üzerinde oyun firmasının Türkiye’deki yetkili satıcısı olarak en geniş oyun kataloğuna sahip ‘oyun satış’ platformlarından biri. Oyunfor.com’u kısaca; oyun anahtarları, e-pin, hediye kartları ve farklı oyun platformlarına ait her tür ürünün güvenli, hızlı ve ucuz bir şekilde satın alınabileceği bir portal olarak tanıtabiliriz.



Uzun bir süredir tüm dünyayı meşgul eden NFT’nin ne olduğuna dair bizi bilgilendirebilir misiniz?

Sözlük anlamıyla NFT’nin; herhangi bir ‘dijital’ varlığın tekil olduğunu ve bir diğer varlığın yerine geçemeyeceğini onaylayan, ‘blok zinciri’ adı verilen dijital bir defterde depolanan bir tür veri birimi olduğunu söyleyebiliriz.



Bugün itibariyle oyun dünyası adına NFT ne ifade ediyor? İleride ne ifade edecek?

Öncelikle, önceki röportajlarımdan birinde 1.4 milyon kripto para cüzdanının blok zincir tabanlı oyunlar ile bağlantılı olduğunun bilindiğinden bahsetmiştim. Dolayısıyla daha şimdiden kripto para kullanımının ve NFT’nin oyun dünyasınının vazgeçilmez bileşenlerinden biri olacağını söylemek mümkün. Ne var ki NFT’nin oyun dünyasına çok açılı şekilde entegre edilebilmesi için uzunca bir süreye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun için, Sky Mavis tarafından geliştirilen ve Ethereum tabanlı bir kripto para kullanan Axie Infinity gibi oyunların yaygınlaşması gerekir. Bilmeyenler için şöyle özetleyelim: Oyun; oyuncuların, ‘axies’ olarak bilinen ve NFT olarak dijitalleştirilebilen yaratıkları toplamaları, üretmeleri, yetiştirmeleri, savaşmaları ve takas etmeleri üzerine kurulu. CNBC’nin raporuna göre birçok Filipinli oyunu ‘ana gelir kaynağı’ olarak kullanıyor. Diğer yandan, bahsetmiş olduğumuz ‘çok açılı entegrasyon’, yani yaygınlaşma sürecinin hızlanması, bağımsız stüdyolardan çok AAA oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının devreye girmesi ile olacaktır. Bu, sektörde -NFT özelinde- bir domino etkisi yaratacaktır.



Varolan durumdan bahsetmek gerekirse: NFT’nin oyun dünyası özelinde yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel nedir?

Halihazırda EA ve Ubisoft gibi ‘AAA devleri’nin NFT’ye oldukça sıcak baktığını; Ubisoft’un Ghost Recon Breakpoint ile NFT dünyasına hızlı bir giriş yaptığını, hatta oyuncuların NFT kazanımlarını yönetebilmeleri için ‘Ubisoft Quartz’ adında bir platform kurma aşamasında olduğunu biliyoruz. Buna karşın -Ubisoft da dahil olmak üzere- birçok AAA oyun geliştiricisinin ve yayıncısının bu başlığa karşı olabildiğince temkinli yaklaştığını söylememiz gerekir. Bunun altında yatan sebepse hem bahsi geçen firmaların bu 'yeni dünya'yı daha iyi tanımak istemeleri, hem de oyunculardan gelecek olası tepkilerden çekinmeleri çünkü oyuncuların önemli bir kısmı, NFT entegrasyonunun sevdikleri serilerin dokusunu bozacağını düşünüyor ve oyun firmalarının oyuncular üzerinden daha fazla para kazanmak yerine ellerindeki oyunları geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini savunuyor. Dünya çapında 75 milyon kopyadan fazla satan Worms’un geliştiricisi ve yayıncısı Team 17 de oyuncularından gelen yoğun tepkiler üzerine ‘MetaWorms NFT’ projesinden çekildiğini açıklamıştı. Haliyle, güncel durumda NFT’nin oyun açılımı konusundaki en büyük engelin oyuncuların bu fikre alışmaları için gereken süre olduğunu düşünüyorum. AAA oyun firmaları da bu süreçte yeni yaklaşımlar geliştirmek zorunda çünkü oyuncu topluluklarını yönetmek her zaman zor olmuştur.

