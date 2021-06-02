Pardus eğitim ve yarışmalarla yaygınlaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kamu ve özel sektör şirketleri, STK'lar, üniversiteler, eğitim kurumları ve topluluklardan oluşan paydaşları ile açık kaynak ekosistemini geliştirme amacıyla kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun 'Çevrim İçi Pardus Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

“Çevrim İçi Pardus Yarışması” ile PARDUS ve açık kaynak yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra geliştiricilere destek verilmesi amaçlandı. Yarışma süresince yoğun eğitim ve mentorluk desteği verilen ekipler, 5 günlük eğitimin ardından 5 gün süren çevrim içi yarışmada projelerini geliştirdi. Katılımcılar, “Kullanıcı deneyimini iyileştirmek”, “Etkileşimli tahta uygulamaları”, “”, “”,”, “”, “”, “” gibi geniş bir yelpaze içinden seçtikleri projeleri geliştirme şansı buldu. Hem deneyim kazanan hem de açık kaynak yazılım teknolojilerine katkıda bulunan yarışmacılar, alanında uzman Pardus geliştiricileri ve jüri üyelerinden geri bildirimler aldı.

Yarışmada Emincan Özcan Kataliz projesiyle birinci, Mert Çelen Zabit projesiyle ikinci ve Eda Altuntaş, Hakkı Dizdar, Recep Tayip Aksakal ekibi Oyun Parkı projesiyle üçüncülüğe layık görüldü. Pardus Özel Ödülü ise Mangala projesiyle Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent, Tuğba Fıçıcı ekibine verildi. HAVELSAN’ın ödül sponsoru olduğu “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda birinci ekibe Monster bilgisayar, ikinci ekibe 3B yazıcı ve üçüncü ekibe de Raspberry Pi hediye edildi. Pardus Özel Ödülü’nü alan Mangala projesinin geliştiricileri ise teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri birer hediye çeki kazandı. Mangala oyunu tanıtım videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=5J0FsoDLgyg

TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde Pardus Laboratuvar Sorumlusu olarak görev alan ve yarışmada mentorluk da yapan Orkun Balcı, projenin Pardus için anlamı ve kapsamı hakkında, “Sanal ortamda gerçekleştirilen yarışma, 24 saat boyunca hiç durmayan bir tempoyla devam etti. Diğer mentorlarla beraber gece saatlerinde dahi yarışmacıların sorularına cevap vermeyi sürdürdük. Gün içerisinde kısa toplantılar, gün sonu değerlendirmeleri, yarışmanın akışı içinde yapılması gereken kontroller, Covid-19 tedbirleri sebebiyle hepsi sanal ortamda Discord sunucuları üzerinde gerçekleşti. Bu durum yarışmaya her zamankinden farklı bir hava kattı. Sürekli yazışılan, kısa online toplantılar yapılan, birçok kanalda aynı anda birçok konunun görüşüldüğü, diğer bir tarafta ise kodlamanın devam ettiği, aksiyon filmlerini aratmayan bir süreç oldu. Kazananların yaratıcı fikirlere, ekip çalışmasına ve kaliteli kod geliştirmeye önem veren kişiler olması bizleri sevindirdi. Dereceye girenleri kutlar, yarışmaya katılanlara teşekkür ederiz” dedi.

Pardus Hakkında

Adını Anadolu parsından alan PARDUS, Debian GNU/Linux temelli, özgür ve Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Pardus’un, bireysel kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan alt projeleri bulunmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) bünyesinde geliştirilmeye devam eden bu sistemlerden başlıcaları; ‘Lider Ahenk’ Merkezi Yönetim Sistemi, ‘Engerek’ Kimlik Yönetim Sistemi, ‘Ahtapot’ Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve ‘ETAP’ Etkileşimli Tahta Arayüz Projesidir.