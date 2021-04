Paribu üniversite öğrencilerini PUBG Mobile Turnuvası’na davet ediyor

Türkiye’nin lider kripto para işlem platformu Paribu, üniversiteler arası PUBG Mobile Turnuvası düzenliyor. “Paribu Campus Challenge” kapsamındaki ilk turnuva olan PUBG Mobile Turnuvası için üniversite öğrencileri 10 Nisan’a kadar kayıt yaptırabilecek.

Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunan Paribu’nun Gaming in Turkey iş birliğiyle düzenlediği PUBG Mobile Turnuvası için kayıtlar başladı. Üniversite öğrencileri turnuvada Miramar'ın kum fırtınalı vadilerinde, Erangel'in eşsiz ormanlarında ve elemelere göre değişecek haritalarda yarışacak. Toplamda 128 takım ve 512 oyuncunun yer alacağı turnuva için kayıtlar 10 Nisan’a kadar yapılabilecek.

Turnuvada yer almaya hak kazanan 4 kişilik takımlar, düzenlenecek elemelerden sonra çeyrek ve yarı final elemelerinden geçerek finalde ödül için yarışacak. Katılım gösterip tüm maçlarını oynayan her oyuncunun Paribu hesaplarına hediye 10 TL tanımlanacak turnuvada, birinci olan takım 6.000 TL değerinde, ikinci takım 4.000 TL değerinde, üçüncü takım 3.000 TL değerinde, dördüncü takım ise 2.000 TL değerinde Bitcoin kazanacak.

Katılımcılar büyük finalin canlı yayınında üniversitelerini temsil edecek Gençlerin turnuvadaki başarıları ile üniversitelerini temsil edebilecekleri üniversiteler arası Paribu Campus Challenge PUBG Mobile Turnuvası’nda her adım katılımcılara ayrı bir heyecan yaşatacak. 14 Nisan’da başlayacak eleme maçları için 512 oyuncu 16 takımdan oluşacak 8 gruba ayrılacak. Her takım 2 maç üzerinden değerlendirilirken rakiplerini geride bırakarak en fazla puanı toplayan ilk 8 takım çeyrek finallere yükselmeye hak kazanacak. Turnuvanın çeyrek finalleri 15 Nisan’da 16 takımdan oluşan 4 grup üzerinden gerçekleşecek. Yine 15 Nisan’da oynanacak yarı final karşılaşmaları, her biri 16 takımdan oluşan 2 grup üzerinden canlı yayında oynanacak. Her gruptan en fazla puanı toplayan 8’er takım ise 16 Nisan’da turnuva finalinde üniversitesini temsil etme hakkı kazanacak.

14 Nisan saat 21.00’deki 2 eleme lobisi, 15 Nisan saat 23.30’deki yarı final karşılaşmaları ve 16 Nisan saat 21.00’deki büyük final maçları, GIT Esports Nimo TV ve GIT Esports Dlive kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Paribu, espor dünyasına etkili bir giriş yaparken üniversiteli gençlere özel hazırladığı turnuva ödülleri ile onları motive edecek. Birçok ödülün sahibini bulacağı üniversiteler arası PUBG Mobile Turnuvası’nın büyük final canlı yayınında üniversite öğrencileri de takımlarını destekleyecek.

Başvurudan sonra turnuvanın oynanacağı lobi bilgileri GIT Esports Discord adresinden paylaşılacak. Detaylı bilgi için Paribu’nun resmi blogu ParibuLog’u ziyaret edebilirsiniz.