Predatör'ün pabucunu dama atan Türk şirketi Assuva bunu da başardı

Predatör'ün pabucunu dama atan Türk şirketi bunu da başardı



Türkiye'de özel sektör tarafından hiç bir teşvik ve kamu desteği olmadan geliştirdiği drone, Amerika'nın ünlü insansız hava aracı Predatör, İsrail'in Heron'u gibi ünlü uçakları gölgede bırakacak başarıya imza attı. Dünyada ilk kez en gelişmiş casus uçakların kullandığı uzun süre Türkiye'ye satmaktan bile kaçınılan uzaktan algılama teknolojisi Assuva tarafından arama kurtarma dronu üzerinde başarıyla uygulandı. 15 yıl önce kurulan ve bünyesinde 30 mühendisin AR-GE çalışmaları yürüttüğü Assuva'nın yeni nesil drone aracı, ABD yönetiminin terörle mücadelenin en yoğun olduğu dönemde 15 yıl boyunca vermediği ünlü Predatör İHA'sından çok daha fazla özelliğe sahip.

Assuva Savunma Sanayi tarafından geliştirilen Proton Elic RB 128 tipi yerli ve milli araç, dünyada ilk kez havadan yer altını görüntüleyen drone olarak kayıtlara girdi.

Terörle mücadele başta olmak üzere, kayıp kişilerin bulunması, arama ve kurtarma çalışmalarına odaklanan Assuva Savunma Sanayii, el yapımı patlayıcılar konusunda geliştirdiği drone sistemi ile önemli bir başarıya imza atmıştı.

DÜNYA'DA LİDAR TEKNOLOJİSİNİ İLK KULLANAN DRONE

Yakın zamana kadar ABD yüksek teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık uydu sistemleri, casusluk faaliyetleri için geliştirdiği İHA'lar ile NATO helikopterleri ve AWACS benzeri askeri uçaklarda kullanılan Lidar teknolojisi Assuva'nın Proton Elic RB 128 tipi dronunda başarıyla test edildi. Uçuş sırasında karmaşık coğrafi bölgelerde, yer yüzeyinde ağaç, kayalık, uçurum, tünel ve mağaralar ile gizli geçitler içinde canlı cansız, insan, hayvan silah veya EYP ayrımını yapabilen Elic RB 128, TSK başta olmak üzere Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerine önemli avantajlar sağlıyor.



Son dönemde su altı, su üstü, derin tüneller ve toprak altında kalmış kayıp kişilerin bulunmasına odaklanan Assuva'nın geliştirdiği yeni model drone hakkında bilgi veren Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ şunları söyledi:



“Proton Elic RB 128 Modeli, öncelikle polis teşkilatımız, jandarma ile AFAD, UMKE ve yerel yönetimlerin arama kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Daha önce ABD, İngiltere, İsrail gibi ülkelerin casusluk için kullandığı yüksek teknolojiyle donattığı yüzlerce milyon dolarlık uçaklarından daha üstün görüntüleme ve algılama sistemine sahibiz. Drone platformunda ise dünyada ilk ve tek ülkeyiz. Ülkem adına gurur veren milli bir başarıyı yakaladık.



Proton Elic RB 128 deprem felaketleri başta olmak üzere, orman yangınları, sel baskınları gibi afetlerin ardından kayıpların hızla bulunması, ölümlerin önüne geçilmesi için yüksek teknolojik donanıma sahip.

36 kişilik AR-Ge ekibimizin 15 yıllık birikimiyle ortaya çıkan son ürünümüz daha önce kayıpların bulunmasında önemli rol oynadı. Güvenlik güçlerimiz bu tür olaylarda bizimle koordineli olarak çalışıyor. Denizin onlarca metre derinliğinde ya da toprak altında onlarca metre derinde, tünel içinde canlı cansız kişilerin bulunmasında geliştirdiğimiz sistem kendi alanında dünyada tek cihaz diyebilirim."







ISI, PATLAYICI, SİLAH VE CANLIYA KARŞI DUYARLI

Uydu kontrollü Predatör'den daha yüksek hassasiyete sahip yeni nesil Türk hava araçları verilen görevlerde hava zorlu hava şartlarında bile havalanma özelliğiyle kış koşullarına meydan okuyor. Görüntülemenin dışında kızılötesi dalga teknolojisiyle yeraltı, sualtı taramalarda derin dehlizlerde ısı değişikleri, silahlar, el yapımı patlayıcılar, canlı cansız insan ya da hayvan ayrımı yaparak kullanıcılarına detaylı analizler sunuyor.