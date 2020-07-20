

Price&Me böyle doğdu | Kızına bebek arabası almak istedi, şirket kurdu

Kızı için internette bebek arabası almak için günlerce araştırma yapan, bir çok yeni terim öğrenmek zorunda kalan, onlarca site dolaşan ve çokça ürün – fiyat karşılaştırması yapan eski Google çalışanı Metin Serhat Atayeter, alışveriş yapmanın ne kadar vakit aldığını ve sevdiklerimize ayırabileceğimiz zamandan çaldığını farketti. Çözüm olarak, 8 yıllık Google kariyerini bırakarak kullanıcılara ücretsiz alışveriş asistanlığı hizmeti sunan Price&Me adlı girişimi kurdu.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; internet kullanıcıları ihtiyacı olan ürünü, uygun fiyata bulmak ve satın almak için yaklaşık 5 saatlerini harcıyorlar. Özellikle evlilik hazırlıkları, yeni bebek sahibi olmak gibi alışverişin yoğun yapıldığı dönemlerde kullanıcıların, ihtiyacını karşılayacak en uygun ürünü belirleyebilmek için yüzlerce ürünü ve e-ticaret sitesini ziyaret etmeleri ve karşılaştırmaları gerekiyor. Price&Me ise yapay zekayı kullanarak ve ürün seçim danışmanlarının desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ve bütçelerine en uygun, en ideal ürünü dakikalar içerisinde buluyor.

Türk sturt-up ekosisteminden çıkan ve eski Google çalışanı Metin Serhat Atayeter’in kurduğu Price&Me, Türkiye ve yurtdışındaki kullanıcılarına aradıkları ürünü ücretsiz kişisel alışveriş asistanlığı hizmeti vererek bulmalarını sağlıyor. Kullanıcılarına zaman ve para tasarrufu yaptırarak alışverişte harcanan süreyi kısaltıyor ve bütçeyi koruyor. Bunun için Price&Me’nin sitesinden “Bana Ürün Öner” kısmına bütçe ve aradığı ürünün özelliklerini yazan kişiler çok kısa bir süre içerisinde ücretsiz asistanlık hizmeti alıyor ve en ideal ürünü, alabilecekleri uygun fiyatlı yerleri öğreniyor.

Price&Me Pandemi Sürecinde yüzde 250 Büyüdü!

Kurulduğu Haziran 2019’dan bu yana 150.000’den fazla kullanıcıya en uygun fiyatı sunan sistem, pandemi sürecinde kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun ürünü, patent başvurulu yöntemiyle bulmalarına yardımcı olarak pandemi sürecinde yüzde 250 büyüdü. Price&Me’yi deneyimleyen kullanıcıların yüzde 93’ü bir sonraki alışverişlerinde tekrar kullanacaklarını söylüyor..

Price&Me bilim, sanat ve sevgiyle Türkiye’de üretilmiştir.

Her şey kızıma alacağım bir bebek arabasıyla başlamıştı. Bir bebek arabasını bir alışveriş sitesinden almak ne kadar zor olabilirdi ki? İlk önce, hangi bebek arabasını alacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Yani bu; onlarca video izlemek, yüzlerce yorum ve inceleme yazısı okumak anlamına geliyor. Üstelik bebek arabasını ilk bebeğinize alıyorsanız, daha önce hiç bilmediğiniz, size bir şey ifade etmeyen bir sürü terimi de öğrenmeniz gerekecek.

Hadi diyelim aradığınız o en optimum bebek arabasını buldunuz, peki nereden alacaksınız? Yüzlerce sitede farklı fiyatlar, farklı kampanyalar, sepet indirimleri, banka kampanyaları, hesap kuponları derken hangi sitenin gerçekten en avantajlısı olduğu anlaşılmıyor. Arama motorları veya fiyat karşılaştırma sitelerinden ulaştığınız fiyat ile sepette size indirim yapan, sizin bankanız ile kampanyası bulunan bir siteden alabileceğiniz fiyat arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Diyelim size özel sunulan en iyi fiyatı yakaladınız ve bebek arabasını almaya kadar verdiniz. Sonra bir baktınız başka bir bebek arabası modelinde daha fazla indirim varmış… :) Sil baştan...

Vaktinizi sevdiklerinizle geçirin

Kızımın konforu için ona bir bebek arabası alacaktım; fakat fiyat, kampanya ve indirim karmaşası içerisinde aslında kızıma verebileceğim saatleri ondan çalıyordum. Burada büyük bir sorun var dedim ve bu sorunu çözmeye kadar verdim.

8 yıl çalıştığım işimden, Google’dan ayrıldım ve çok yetenekli takım arkadaşlarımla beraber bu sorunu herkes için çözmeye kadar verdik. Sırf sizler en iyi fiyatı bulmak için vakit kaybetmeyin, sevdiklerinizle vakit geçirebilin diye...

Alışverişin keyifsiz kısmını bize bırakın

Price&Me, sizin kişisel alışveriş asistanınız, sizi tanıyan ve sadece sizin için en uygun ürünü ve fiyatı bulan, tüm kampanya ve indirimleri sizin için değerlendiren bir asistan. Yeri geldiğinde sizin için pazarlık bile yapıp başka hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlarla alışveriş yapmanızı sağlayan yegâne dostunuz.

İçiniz rahat olsun!

Alışverişinizi “Acaba daha iyi bir seçenek var mıydı?” sorusunu bir daha sormadan yapmanızı istiyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu mümkün olan en yakın zamanda başarmak istiyoruz.

Keyfini çıkarın

Alışveriş strese girdiğiniz ya da vaktinizi boşa harcadığınız bir eylem olmamalı. Alışverişin keyfine varmanız için asistanınız sizin için çalışıyor, hem de hiç yorulmadan…

Türkiye’den çıkan başarı hikayesi

Bu topraklardan çıkan, kullanıcılarına en çok yardım eden, sevginize layık olan bir marka olmak istiyoruz. Bunun için sizlerin desteği bizim için çok önemli.