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PUBG Mobile'a böcek modu geldi

PUBG MOBILE oyuncuları 9 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında bir böcek kadar küçük olup uçma ve Erangel haritasındaki beş özel laboratuvarda savaşma şansına sahip olacak. Güdümlü füzelerle birlikte hızlı ve patlayıcı aksiyona davetlisiniz!

10 Haziran 2021 Perşembe 10:33
PUBG Mobile'a böcek modu geldi

 

PUBG Mobile'a böcek modu geldi 

 Dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILESerüven-Böcek isimli yeni oyun modunu duyurdu. Bu yeni oyun moduyla birlikte oyunculara yepyeni bir battle royale deneyimi sunuluyor. Sınırsız güdümlü füzeyle donatılan Böcek oyuncular, rakipleriyle hızlı, patlayıcı desteğiyle mikroskobik düzeyde savaşırken, tam boydaki oyuncuların tavalarından kaçmaya çalışacaklar. 

Serüven-Böcek modu, oyuncuların bir böcek kadar olmalarını sağlayan küçülme teknolojisini kullanmalarına imkân tanıyor. Erangel’in yeni temalı moduyla birlikte oyuncular beş farklı laboratuvarı keşfedebilecek. Her bir laboratuvarda gizemli bir Kuantum Dönüşüm Cihazı bulunuyor. Bu cihazı kullanan oyuncular, böcek boyutunda minyatür bir oyuncuya dönüşecek. Dönüşen oyuncular sırt çantalarındaki ekipmanları kullanamayacak ama sınırsız sayıda güdümlü füze fırlatabilecekler. Laboratuvarda uçabilen oyuncular, uzaklaştıklarında ise gerçek boyutlarına geri dönecekler. Bu Böcek oyunculara normal silahlarla zarar vermek mümkün değil, ancak tava saldırılarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Böcek haline dönüşen oyuncular, Enerji Işığı Puanları toplayarak solucan deliklerini kullanıp, haritadaki farklı yerlere yolculuk edebiliyorlar. Her ışık beş Işık Puanı toplamanızı sağlıyor. Oyuncular 40 Işık Puanı topladığında ise Solucan Deliği Cihazı’nı çalıştırarak, diğer dört laboratuvardan birine ışınlanabiliyorlar. Işık Puanları sadece Böcek halindeyken toplanabilirken, normal boyuttaki oyuncularsa Enerji Dükkanı’nı kullanarak Işık Puanları ile savaş ekipmanları satın alabiliyorlar. Serüven-Böcek modunun amacı da diğerleriyle aynı: Hayatta kalan son oyuncu olmak!

Çok daha fazla bilgiye ve oyun görüntülerine buradaki videodan ulaşabilirsiniz. 

Geçtiğimiz günlerde okyanusun ortasındaki büyük bir gemide yer alan dev hangarda geçen arena haritası Hangar da oyuna eklenmişti. Hızlı reaksiyonun ve doğru hedef almanın ön plana çıktığı harita, Takımlı Ölüm Oyunu, Arena Eğitimi ve Takımlı Silah Oyunu modlarında da seçilebiliyor.

PUBG MOBILE’a gelecek yeni içerikler ve heyecanla beklenen 1.5 güncellemesiyle ilgili bilgiler de çok yakında duyurulacak.

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