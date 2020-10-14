PUBG Mobile'den 400 bin TL ödüllü turnuvası başlıyor

Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG MOBILE, Türkiye’nin tamamını kapsayan turnuvasını duyurdu. Toplam ödülü 400 bin TL olan Şehrin Efsaneleri 18 Ekim’de başlıyor!

PUBG MOBILE Şehrin Efsaneleri için kayıtlar 13 Ekim’de başlıyor. Herkesin katılabildiği bu devasa turnuvaya kayıt yaptıran takımlar önce 18 Ekim’de başlayacak bölge elemelerine katılacak. Ardından şehirlerinin en iyisi olduğunu kanıtlayan takımlar hem 400 bin TL’lik ödül havuzundan pay almak hem de şehrini temsil etmek için dört hafta sürecek kıran kırana bir mücadeleye girecek.

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi ve bunlara ilave olarak İstanbul, Ankara ve İzmir için yapılacakacak elemelere yaklaşık 5 bin takımın katılması bekleniyor. 4 oyuncu ve 2 yedekten oluşan takımlar arasından elemeleri geçen 20 ekip, 29 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında lig aşamasında mücadele edecek.

Tamamen çevrimiçi düzenlenen bu turnuvanın finalleri 20, 21 ve 22 Kasım’da gerçekleştirilecek. Lig aşamasını üstte bitiren 16 takım final karşılaşmalarına katılma fırsatı elde ederken şehirlerini en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Soluk kesen bir tempoda oynanacak finallerin sonunda Şehrin Efsaneleri Şampiyonu belirlenmiş olacak. Şehrin Efsaneleri için dünyada ve Türkiye’de en büyük espor organizasyonlarını düzenleyen ESL Türkiye, oyun tutkunlarıyla markaları bir araya getiren espor ajansı Next In Game ve dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE birlikte çalışıyor.

Toplam ödül havuzu 400 bin TL olarak belirlenen turnuvanın lig aşaması ve finalleri, PUBG MOBILE Türkiye’nin Youtube, Facebook ve Twitch kanallarından yayınlanacak.

Bu sene ilki gerçekleşecek PUBG MOBILE Şehrin Efsaneleri etkinliğinin 2021’de de düzenlenmesi bekleniyor.